– Foto: TSV Oberreitnau

In der Kreisliga B4 Bodensee steht der Meister fest: Der TSV Oberreitnau hat sich unter Trainer Thomas Wilczek vorzeitig den Titel gesichert. Mit 16 Siegen aus 17 Spielen und einer beeindruckenden Bilanz dominiert die Mannschaft das Tableau und blickt bereits jetzt auf die Herausforderungen der kommenden Spielzeit. Die Mischung aus mentaler Stärke und einem tiefen Kader gab letztlich den Ausschlag für den Aufstieg.

Der Erfolg des TSV Oberreitnau in der laufenden Spielzeit ist in Zahlen kaum zu übertreffen. Mit 49 Punkten aus 17 Partien und nur einer Punkteteilung steht das Team uneinholbar an der Tabellenspitze, während der Verfolger TSV Eriskirch mit 40 Punkten aus bereits 18 Spielen das Nachsehen hat. Nach dem entscheidenden Schritt wurde die Meisterschaft gefeiert, doch das Ende der Feierlichkeiten ist noch nicht erreicht. „Wir haben die Meisterschaft natürlich ausgiebig gefeiert. Da es aber am letzten Spieltag noch eine offizielle Meisterfeier gibt, werden wir hier noch mal im großen Kreis mit Familie, Fans und Freunden feiern“, erklärt Trainer Thomas Wilczek gegenüber FuPa.

Der Erfolg einer gewachsenen Einheit

Die Dominanz war nach einer schwächeren Vorsaison nicht unbedingt vorauszusehen. Thomas Wilczek beschreibt den Weg zum Titel als einen Prozess des Angreifens in einer neuen Umgebung: „Nach der schwächeren Vorsaison war unser Ziel, vorne anzugreifen. Da wir auch die Liga gewechselt haben, wussten wir nicht, was uns erwartet. Daher war es schwierig, den Aufstieg als Ziel zu setzen.“

Dass der Plan dennoch so reibungslos aufging, lag laut Thomas Wilczek vor allem an der schnellen Integration neuer Kräfte und dem sofortigen Zusammenhalt innerhalb der Truppe: „Trotz einiger Neuzugänge waren wir ab dem ersten Tag eine Einheit, und jeder wusste genau, wie er dem Team weiterhelfen kann. Durch mehr Tiefe im Kader konnten wir somit auch Ausfälle sehr gut kompensieren.“

Mentalität und die Balance der Kräfte

Ein Blick auf das Torverhältnis von 65:14 unterstreicht die Ausgewogenheit der Mannschaft. Diese Mischung aus defensiver Stabilität und offensiver Durchschlagskraft führt Thomas Wilczek auf die harmonische interne Struktur zurück. „Wir haben in unserem Team junge, wilde, aber auch ältere, erfahrene Spieler, die in sich harmonieren. Jeder hilft dem anderen. Läuft es mal bei einem nicht, fängt der andere ihn auf“, so der Trainer.

Besonders die psychologische Komponente habe nach dem schwierigen Vorjahr den Ausschlag gegeben: „Auch mental war nach der Vorsaison zu spüren, dass man wieder angreifen möchte und bis zur letzten Sekunde an einen Sieg glaubt. Das Torverhältnis spricht zudem, denke ich, dafür, dass wir eine sehr gute Mischung aus Offensive und Defensive haben.“

Mallorca-Reise und Vorfreude auf die Derbys

Bevor die Mannschaft die neuen sportlichen Aufgaben angeht, steht die gemeinsame Belohnung für die harte Arbeit an. Für den TSV Oberreitnau geht es nach Abschluss der Spielzeit auf die Balearen. „Nach der Saison wird es ein paar Tage nach Mallorca gehen“, kündigt Thomas Wilczek an. Das Aufstiegsrecht wird der Verein definitiv wahrnehmen, wobei die Vorfreude auf die höhere Spielklasse und lokale Rivalitäten bereits jetzt spürbar ist: „Wir nehmen das Aufstiegsrecht wahr und freuen uns schon auf die Spiele gegen neue Gegner. Insbesondere auf die Derbys fiebern wir natürlich hin.“

Stabilität als Ziel für die neue Spielzeit

Auch für die Saison 2026/2027 hat Thomas Wilczek bereits klare Vorstellungen, wobei der Klassenerhalt die höchste Priorität genießt. „Nach einem Aufstieg ist der Klassenerhalt Ziel Nummer eins. Natürlich wäre ein Platz im Mittelfeld wünschenswert, um nicht im Abstiegskampf zu sein. Und dazu kommt natürlich das Ziel, so viele Derbys wie möglich zu gewinnen“, betont Thomas Wilczek.

Was die Personalplanung angeht, setzt der Verein auf Kontinuität im Kader: „Es gibt noch keine festen Transfers. Wir gehen derzeit davon aus, dass unsere Mannschaft zusammenbleibt, und dann werden wir sehen, inwiefern wir noch auf dem Transfermarkt aktiv werden. Da noch einige Auf- und Abstiegsplätze ausgespielt werden, muss man auch hier schauen, was sich ergibt.“