"Wir haben die letzten drei Spiele nicht verloren"

Unser BFC Preussen Trainer Daniel Volbert ist vor dem Berlinliga Duell am 10. Spieltag gegen Wilmersdorf optimistisch

Am Sonntag um 11 Uhr besucht der Tabellenvierzehnte (neun Punkte) die Malteserstraße. Wie schätzt unser Coach die aktuelle Situation unseres BFC ein ? Gespielt sind acht Matches in der Berlinliga. Nach einem suboptimalen Start sieht er seine Jungs auf einem guten Weg. Die letzten drei Pflichtspiele wurde nicht verloren, im Pokal ist man eine Runde weiter. In der Berlinliga ist es aktuell Tabellenplatz sechzehn (vier Zähler, ein Spiel weniger). Hier das Interview mit Preussen Pressesprecher Frank Arlinghaus:

Daniel Volbert, warum gewinnen wir am Sonntag ?

Weil wir den zweiten Heimsieg einfahren wollen

Habt ihr Wilmersdorf beobachten können ? Wo seht ihr ihre Stärken und Schwächen ?

Wilmersdorf ist eine gute und gestandene Verbandsliga Mannschaft, die kompakt steht. Sie sind auf jeden Fall stärker als ihr aktueller Tabellenplatz. Wir müssen ihre Außen in den Griff kriegen.

Am Mittwoch kann die nächste Pokalrunde gegen den Oberligisten Blau Weiß 90 erreicht werden. Auf jeden Fall ein Highlight. Spielt das bei Euch (inkl. Spieler) schon eine Rolle ? Vielleicht auch in den Köpfen