"Wir haben die Jetzt-erst-recht-Mentalität ausgepackt"

Der Weg zum Triumph begann mit einer klaren Vision. Als Klub der Bezirksliga wusste die SGM Unterzeil/Seibranz, was im laufenden Pokalwettbewerb möglich ist. Trainer Bastian Plocher erklärte nach dem Erfolg gegenüber FuPa rückblickend: „Als Bezirksligist hat man im Pokal immer eine Chance weit zu kommen, wenn man es ernst nimmt.“

Das Team fokussierte sich voll auf diesen Wettbewerb, sobald die Pflichten in der Bezirksliga erfüllt waren. „Ab dem Zeitpunkt, wo wir in der Liga durch waren, haben wir gesagt: Jetzt wollen wir ins Pokalendspiel und ein geiles Bonusspiel haben. Wenn man dann im Finale ist, will man das Ding auch holen, das ist klar“, so der Trainer über die Ambitionen seiner Mannschaft.

Zweimaliger Rückstand vor großer Kulisse

Das Endspiel in Vogt lockte 1250 Zuschauer an. Die Partie gegen die TSG Ailingen entwickelte sich von Beginn an zu einer echten Herausforderung. In der 18. Spielminute geriet die SGM zunächst durch ein Tor von Jannik Willauer mit 0:1 in Rückstand. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später erzielte Leonard Maucher (23.) den Ausgleich zum 1:1.

Kurz vor dem Pausenpfiff folgte jedoch der nächste Dämpfer. Durch einen verwandelten Elfmeter von Dean Fiegle in der 42. Minute ging die TSG Ailingen erneut mit 1:2 in Führung. Bastian Plocher räumte sachlich ein: „Wir waren zur Halbzeit nicht unverdient in Rückstand, auch wenn dieser durch eine strittige Situation zustande kam.“

Die Wende durch bedingungslosen Teamgeist

In der Halbzeitpause schwor sich die SGM Unterzeil/Seibranz neu ein, um das Spiel in den verbleibenden 45 Minuten zu drehen. Die Mannschaft bewies dabei außergewöhnliche moralische Qualitäten. „In der Kabine haben wir uns neu eingeschworen und sind noch enger zusammengerückt und haben die Jetzt-erst-recht-Mentalität ausgepackt“, schilderte Trainer Bastian Plocher den Wendepunkt der Partie.

Das Team ließ sich vom Spielstand nicht entmutigen: „Wir haben uns nicht von Rückschlägen aus der Bahn werfen lassen und unseren Teamgeist danach gezeigt.“ Taktisch nahm sich das Team vor, kompakter zu agieren: „Wir haben versucht, die Abstände zwischen den Ketten besser zu schließen und die zweiten Bälle und die wichtigen Zweikämpfe zu gewinnen.“