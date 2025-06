"Wir haben die Fehler unserer Gegner nahezu immer ausgenutzt"

Die SG Michendorf II hat es geschafft: Die Mannschaft von Trainer Wesley Wiemann sichert sich vorzeitig den Meistertitel in der Kreisliga B Havelland. Mit 72 Punkten aus 29 Spielen steht die Zweitvertretung souverän an der Tabellenspitze – und hat sich damit den langersehnten Aufstieg in die Kreisoberliga redlich verdient.

Der Moment des Erfolgs

„Nach dem entscheidenden Spieltag gegen Rehbrücke gab es eine kleine Meisterfeier mit dem Team, unseren Familien und Freunden“, schildert Trainer Wesley Wiemann. „Mit Abschluss des letzten Spieltages wird es eine größere Feier gemeinsam mit den anderen Herrenmannschaften im Verein geben.“ Der Stolz auf das Erreichte ist spürbar – nicht nur bei der Mannschaft, sondern im gesamten Vereinsumfeld.

Ein Ziel, das nie aus den Augen geriet

Von Überraschung kann bei diesem Titel keine Rede sein. „Unser Saisonziel war von Beginn an der 1. Platz“, betont Wiemann. „Das hat die Mannschaft in der Vorbereitung sich selbst vorgenommen und in jeder Phase der Saison nicht aus den Augen verloren.“ Mit Entschlossenheit und Beständigkeit gingen die Michendorfer in die Spielzeit – und wurden am Ende dafür belohnt.

Wachstum aus der Vergangenheit

Rückblickend sieht der Trainer einen entscheidenden Entwicklungsschritt: „Wir konnten dieses Jahr mehr Spiele gewinnen, die wir in den letzten Jahren mit einem Unentschieden beendet haben. Deshalb haben wir den Anschluss an die Tabellenspitze nie verloren und Fehler unserer Gegner nahezu immer ausgenutzt.“ Es war eine Reifeleistung über Monate hinweg.

Stärken, die weit über den Platz hinausreichen

Wiemann beschreibt ein Team, das in jeder Hinsicht überzeugt: „Das Team ist sehr vielseitig, mit einer hohen Qualität auf jeder Position. Sie sind taktisch variabel, haben ein gutes Tempo im Angriff und einen ordentlichen Abschluss.“ Doch das allein macht noch keinen Meister. „Abgesehen von der fußballerischen Qualität zeichnet sich das Team aber vor allem durch Zusammenhalt, einem starken Charakter und Mentalität aus.“