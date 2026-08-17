Bereits nach neun Minuten brachte Fiete Schlichting die Gäste mit seinem ersten Treffer für Hillerse in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Lennard Kaub auf 2:0, ehe Dominik Dünow in der 20. Minute das dritte Tor nachlegte. Noch vor der Pause machte Johannes Eggers mit dem 4:0 den klaren Vorsprung perfekt.

Hillerse nutzte die Freiheiten konsequent. „Sie haben schnell kombiniert. Hatten viele Vorteile auf dem Feld. Haben die Räume genutzt, die wir zur Verfügung gestellt haben“, sagte Giuseppe Millemaci. Besonders die Dynamik des Gegners bereitete Wendschott Probleme: „Man kann sagen, dass wir in der ersten Halbzeit richtig überfordert waren, weil sie es sehr gut gespielt haben. Sehr dynamisch, sehr laufbereit.“

Für Wendschotts Trainer Giuseppe Millemaci war die erste Halbzeit der entscheidende Grund für die deutliche Niederlage. „Das Spiel gegen Hillerse war ein ganz schweres Spiel für uns. Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen.“ Seine Mannschaft habe dem Gegner zu viele Räume gelassen. „Sie haben uns schwindelig gespielt, muss man eingestehen. Da hat Hillerse einen sehr guten Fußball gespielt.“

Auch der Co-Trainer des TSV Hillerse, Felix Schrader, sah einen starken Auftritt seiner Mannschaft vor der Pause. „Die erste Halbzeit war sehr gut von uns. Wir haben Wendschott tief in die eigene Hälfte gedrängt und sehr dominant agiert.“ Nach dem gelungenen Auftakt durch Fiete Schlichting seien auch die weiteren Treffer verdient gewesen. „Die anderen drei Tore waren sehr gut herausgespielt und auch verdient. Wir konnten Wendschott immer wieder vor Aufgaben stellen und sind hochzufrieden mit 4:0 in die Halbzeit gegangen.“

Wendschott reagierte nach dem Seitenwechsel. Giuseppe Millemaci stellte um, seine Mannschaft bekam die Räume besser geschlossen. „Die zweite Halbzeit war viel besser. Da haben wir ein bisschen umgestellt. Haben dann die Räume gut zugemacht.“ In der 66. Minute belohnte sich der WSV für die verbesserte Vorstellung. Antonio Paolo Spano verkürzte auf 1:4 und sorgte damit zumindest kurzzeitig für einen Hoffnungsschimmer.

Giuseppe Millemaci sah darin auch einen Beleg dafür, dass seine Mannschaft trotz des schwierigen Starts Fußball spielen konnte: „Wir haben mit dem 4:1 noch mal gezeigt, dass wir Fußball spielen können.“ Lange hielt die Hoffnung jedoch nicht. Nur sieben Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte Moritz Sandte den alten Abstand wieder her. In der 84. Minute sorgte Nick-Jonas Borgfeld schließlich für den Schlusspunkt zum 6:1.

Felix Schrader beschrieb die zweite Halbzeit aus Hillerser Sicht ähnlich. „In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft das Tempo etwas rausgenommen und Wendschott ist besser in die Partie gekommen.“ Nach dem Anschlusstreffer habe Hillerse jedoch wieder reagiert: „Nach dem Anschlusstreffer von Wendschott sind alle wieder wach geworden und haben noch mal eine Schippe draufgelegt.“

Damit blieb es beim klaren 6:1 für den TSV Hillerse. Für Giuseppe Millemaci war die Höhe des Ergebnisses letztlich nicht zu diskutieren. „Am Ende steht 6:1 zu Buche. Auch in der Höhe vollkommen verdient. Wir können nur ein paar Lehren rausziehen.“

Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt ohnehin nicht. Für Wendschott richtet sich der Blick bereits auf die nächste Aufgabe gegen Warenholz. „Wir müssen das nächste Spiel gegen Warenholz besser machen und uns das Spiel schnellstmöglich abhaken. Nach vorne schauen und uns aufs nächste Spiel vorbereiten“, sagte Giuseppe Millemaci.

Auf Hillerser Seite überwog nach dem deutlichen Erfolg die Zufriedenheit. Neben dem klaren Ergebnis hob Felix Schrader auch den fairen Verlauf hervor. „Es war eine sehr faire Partie und auf beiden Seiten hat sich keiner verletzt. Das ist das Wichtigste.“ Der TSV Hillerse durfte damit nach einer dominanten ersten Halbzeit und einer insgesamt klaren Vorstellung einen überzeugenden Auswärtssieg feiern.