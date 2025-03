„Wir haben den Sieg über die Ziellinie gebracht“: TSV Poing schlägt SpVgg Höhenkirchen

Das zuletzt noch bei der Niederlage in Taufkirchen vermisste Glück lächelte diesmal dem TSV Poing beim Kreisklasse-Auftritt in Höhenkirchen zu. Die Platzherren visierten zweimal die Querlatte an, einmal sprang der Ball vom Pfosten wieder zurück ins Feld.

„Wir haben gekämpft bis zum Ende und den Sieg über die Ziellinie gebracht“, jubelte Pressesprecher Florian Muck über die passende Einstellung seiner Mannschaft und den alles entscheidenden Treffer von Maximilian Urban nach bereits 21 Minuten. Nach einem langen Ball in die Spitze nutzte Urban die Abstimmungsprobleme in der Höhenkirchener Abwehr zum drei Punkte bringenden 0:1 aus.