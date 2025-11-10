„Wir haben den Gegner in der zweiten Halbzeit niedergerungen“

Die Partie begann verhalten, beide Teams neutralisierten sich zunächst im Mittelfeld. Werratal zeigte sich jedoch effizient: Nach nur 13 Minuten erzielte Jonas Lange die Führung für die Gäste, die bis dahin kaum in Erscheinung getreten waren. „In den ersten 30 Minuten haben wir noch etwas die Durchschlagskraft im letzten Drittel vermissen lassen“, räumte Trainer Endrik Heberling ein. „Werratal nutzt dann mit ihrer einzigen Chance die Führung – das war ein kleiner Weckruf für uns.“

Landolfshausen erhöhte nun die Schlagzahl. Bereits vor dem Ausgleich hatten die Hausherren mehrere gute Möglichkeiten, ehe Nico Diedrich in der 66. Minute mit einem präzisen Volley den 1:1-Ausgleich erzielte. „Dieses Tor war der letzte Wachrüttler, um noch einmal richtig aufs Gaspedal zu treten“, erklärte Heberling. „Ab da haben wir das Spiel kontrolliert und unsere Spielidee konsequent umgesetzt.“

In der Folge zeigte der Tabellenführer, warum er an der Spitze steht: Ladushan Ravindran erzielte in der 82. Minute die Führung, und Moritz Nicolas Jünemann legte in der 90. Minute das 3:1 nach. Den Schlusspunkt setzte erneut Diedrich mit einem direkten Eckball zum 4:1 – ein sehenswerter Abschluss einer dominanten zweiten Halbzeit.

„Es war beeindruckend, wie die Mannschaft nach dem Rückstand zurückgekommen ist. Jeder hat seinen Teil beigetragen, vom Sturm bis zur Defensive“, lobte Heberling. „Wir haben in der zweiten Halbzeit viel Druck erzeugt, konsequent nach vorne gespielt und uns für jeden Zweikampf belohnt.“

Auch über die taktische Umsetzung zeigte sich der Trainer zufrieden: „Wir haben das Spiel anfangs etwas zögerlich angegangen, aber in der zweiten Halbzeit haben wir genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten – hohe Intensität, viel Bewegung und Geduld im Spielaufbau.“

Mit diesem Erfolg ist der TSV Landolfshausen/Seulingen an der Spitze der Liga und sendet ein Signal an die Verfolger. In den kommenden Wochen stehen nun zwei direkte Duelle gegen Konkurrenten an, in denen die Mannschaft zeigen kann, dass sie ihren Spitzenplatz verteidigen will.