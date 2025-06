Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der 1. FC Igersheim krönt sich zum Meister der Kreisliga B7 Franken. Nach 21 Siegen, nur drei Unentschieden und zwei Niederlagen steht der Aufstieg in die Kreisliga A fest – und wurde entsprechend gefeiert.

„Wir haben den Aufstieg ausgiebig und ausgelassen gefeiert“, berichtet Trainer Harald Ott. „Es war super, dass wir schon am vorletzten Spieltag Meister waren und ohne Druck ins letzte Saisonspiel gehen konnten.“ Für das Team war das ein Moment voller Erleichterung – und auch die Belohnung für eine über Monate hinweg konstant starke Saisonleistung.

Hohe Ambitionen – und starke Gegner

Von Beginn an hatte man sich beim FCI ambitionierte Ziele gesteckt. „Wir wollten auf jeden Fall um den Titel mitspielen“, so Ott. Doch der Weg war kein Selbstläufer: „Wir wussten, dass es mit den starken Absteigern Creglingen und Weikersheim nicht einfach werden würde.“ Umso wichtiger waren die Siege gegen ebenjene direkten Konkurrenten – sie gaben dem Team das entscheidende Selbstvertrauen für den weiteren Weg.

Eine geschlossene Einheit als Fundament

„Wir waren mannschaftlich sehr geschlossen“, betont der Coach. Gerade in kritischen Phasen zeigte sich der Charakter des Teams. Nach einer nicht ganz runden Phase direkt nach der Winterpause rückte die Mannschaft enger zusammen – und legte in den letzten sechs Spielen einen regelrechten Endspurt hin. „Wenn wir defensiv gut stehen, wird es schwierig, uns zu schlagen“, so Ott – und offensiv zeigte der FCI mit 88 Toren ohnehin eindrucksvoll seine Klasse.

Feiern in zwei Etappen

Nach dem vorzeitigen Titelgewinn ging es für das Team zunächst spontan nach München, um den Erfolg zu genießen. Doch damit nicht genug: „Wir werden jetzt noch einmal einen Kurztrip nach Düsseldorf starten“, kündigt Ott an. Bei allem sportlichen Ehrgeiz ist auch das gemeinsame Erleben und Feiern ein zentraler Teil der Erfolgsformel in Igersheim.

Der nächste Schritt: Kreisliga A

Das Aufstiegsrecht wird selbstverständlich wahrgenommen – „auf jeden Fall“, sagt der Coach. Hinter den Kulissen laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. „Verlassen wird uns niemand“, stellt Ott klar. Im Gegenteil: Drei Neuzugänge stehen bereits fest, weitere Zugänge könnten noch folgen. Damit bleibt der Kader zusammen – eine wichtige Basis für die kommenden Herausforderungen.

Realistische Ziele für die neue Liga

Die Messlatte für die neue Saison ist bewusst nicht zu hoch angesetzt. „Wir haben in dieser Saison über die Hälfte der Spiele gegen zweite Mannschaften bestritten“, erklärt Ott. „In der neuen Saison spielen wir nur noch gegen erste Mannschaften.“ Deshalb gilt ein klares Ziel: „Wir wollen gut in die Runde starten und hoffen, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Also ganz klar: Klassenerhalt.“