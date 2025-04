"Wir haben dem Gegner die Tore zu leicht hergeschenkt"

"Wir waren eigentlich mit der ersten Halbzeit zufrieden. Waren spielbestimmend bis zum letzten Drittel, dann kam aber viel zu wenig Gefahr." sah Jozo Brinkwerth, Trainer der Gäste. Trotz der soliden ersten Halbzeit, führte Kästorf. Nach einem Standard, den die Gäste nicht gut verteidigten, war Fatmir Bartolen zur Stelle und erzielte die 1:0-Pausenführung.

Auch das 0:2 aus Sicht der 05er war eher ein Geschenk. Leander Petry wurde angeschossen und kam so zu einer Eins-Gegen-Eins-Situation, die der Torjäger nutzte und sein 30. Saisontor erzielte. Danach kam Göttingen direkt danach zum Anschlusstreffer von Mats Kleinke. "Danach hatten wir eine starke Drangphase und dran geglaubt, das Spiel zu drehen." so Brinkwerth.

Gebrochen wurden die 05er dann durch das 3:1. Der kurz zuvor eingewechselte Aldrin Abedini war nach einem Konter zur Stelle und Kästorf war auf der Siegerstraße und das Heimteam konnte sogar noch das 4:1 nachlegen. Rami Hichri traf nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung.

Ein 1:4 war natürlich ein deutliches Ergebnis, doch die 05er stehen weiterhin auf dem zweiten Platz mit einem Abstand von vier Punkten auf Kästorf, die den dritten Sieg aus den vergangenen vier Partien feierten. "Nun gilt es, das Ergebnis abzuschütteln." so Brinkwerth abschließend. Weiter geht es für die 05er bereits am Freitag gegen den SSV Nörten-Hardenberg. Kästorf empfängt am Donnerstag den VfB Fallersleben im Bezirkspokal-Halbfinale.