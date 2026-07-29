"Wir haben definitiv zu viele Gegentore bekommen" FuPa-Teamcheck: Der SV Baindt will in der Bezirksliga Bodensee im vorderen Drittel stehen von Matthias Kloos · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Markus Keller – Foto: SV Baindt

Im FuPa-Teamcheck spricht Markus Keller, Trainer des SV Baindt in der Bezirksliga Bodensee, über seinen Teil der Saison 2025/2026 seit der Winterpause, eine zu hohe Zahl an Gegentoren, den Anspruch für die neue Runde, personelle Kontinuität und seine grundsätzliche Haltung zu Regeländerungen.

„Ich kann nur für meinen Teil der Saison 2025/2026 ab der Winterpause sprechen“, sagt Markus Keller gegenüber FuPa. „Hier war ich nicht zufrieden, da wir nach einem sehr ordentlichen Start nach der Winterpause, dem Sieg in Eschach und einer Miniserie von weiteren fünf Spielen unbesiegt, stark nachgelassen haben und zu unkonstant in unseren Leistungen waren.“ Besonders deutlich wird Markus Keller beim Blick auf die Gegentore. „Wir haben definitiv zu viele Gegentore bekommen. 60 Gegentore sind eine Bilanz für einen Absteiger, und da gilt es definitiv anzusetzen.“

Kein Platz für Einzellob



Einzelne Spieler hebt Markus Keller nicht hervor. Für ihn zählt der Mannschaftsgedanke. „Wer mich kennt, weiß, dass ich es mit dem Loben nicht so habe, und schon gar nicht einen Einzelnen in einem Teamsport. Wenn wir das alle begreifen, dass es nur geht, wenn wir alle gemeinsam alles raushauen, dann werden sich die Ergebnisse und daraus die Erfolge einstellen.“ Ziel ist das vordere Drittel



Die Zielsetzung für die neue Saison formuliert Markus Keller knapp und klar: „Vorderes Tabellendrittel.“ Nach einer Rückrunde mit zu wenig Konstanz soll der Blick also wieder nach oben gehen. Dafür braucht der SV Baindt mehr Verlässlichkeit in den Leistungen und vor allem weniger Gegentore.