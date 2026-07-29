Im FuPa-Teamcheck spricht Markus Keller, Trainer des SV Baindt in der Bezirksliga Bodensee, über seinen Teil der Saison 2025/2026 seit der Winterpause, eine zu hohe Zahl an Gegentoren, den Anspruch für die neue Runde, personelle Kontinuität und seine grundsätzliche Haltung zu Regeländerungen.
„Ich kann nur für meinen Teil der Saison 2025/2026 ab der Winterpause sprechen“, sagt Markus Keller gegenüber FuPa. „Hier war ich nicht zufrieden, da wir nach einem sehr ordentlichen Start nach der Winterpause, dem Sieg in Eschach und einer Miniserie von weiteren fünf Spielen unbesiegt, stark nachgelassen haben und zu unkonstant in unseren Leistungen waren.“
Besonders deutlich wird Markus Keller beim Blick auf die Gegentore. „Wir haben definitiv zu viele Gegentore bekommen. 60 Gegentore sind eine Bilanz für einen Absteiger, und da gilt es definitiv anzusetzen.“
Kein Platz für Einzellob
Einzelne Spieler hebt Markus Keller nicht hervor. Für ihn zählt der Mannschaftsgedanke. „Wer mich kennt, weiß, dass ich es mit dem Loben nicht so habe, und schon gar nicht einen Einzelnen in einem Teamsport. Wenn wir das alle begreifen, dass es nur geht, wenn wir alle gemeinsam alles raushauen, dann werden sich die Ergebnisse und daraus die Erfolge einstellen.“
Ziel ist das vordere Drittel
Die Zielsetzung für die neue Saison formuliert Markus Keller knapp und klar: „Vorderes Tabellendrittel.“ Nach einer Rückrunde mit zu wenig Konstanz soll der Blick also wieder nach oben gehen. Dafür braucht der SV Baindt mehr Verlässlichkeit in den Leistungen und vor allem weniger Gegentore.
Keine Festlegung auf einen Favoriten
Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten will sich Markus Keller nicht festlegen. „Die Liga ist so ausgeglichen, dass jeder jeden schlagen kann und wird. Daher ist es sehr schwierig, einen hervorzuheben.“
Die Breite der Liga macht Prognosen für Markus Keller schwer. „Wir haben sehr starke Aufsteiger, SG Baienfurt, FC Isny und TSV Berg II, einen Absteiger, SV Kressbronn, aus der Landesliga und Mannschaften mit einer extrem hohen individuellen Klasse, SV Oberzell. Zudem hatten wir letztes Jahr schon von Platz drei bis acht nur drei Punkte Unterschied. Daher möchte und kann ich mich da nicht festlegen.“
Keine Abgänge beim SV Baindt
Personell bleibt der SV Baindt auf der Abgangsseite stabil.
Fünf Zugänge für den Kader
Neu zum SV Baindt kommen Aleksander Goznik vom TSV Berg, Benjamin Stiefvater aus der eigenen Jugend und Fabian Schultze aus der eigenen A-Jugend. Außerdem werden Baba Camara, der pausiert hatte, und Henry Hosse aus der zweiten Mannschaft, der ebenfalls pausiert hatte, reaktiviert beziehungsweise wieder eingebunden.
Skepsis bei neuen Regeln
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft formuliert Markus Keller eine grundsätzliche Haltung. „Grundsätzlich vertrete ich die Meinung: Wenn wir dasselbe Spiel spielen, sollten wir alle auch dieselben Regeln haben. Man sollte mal aufhören, jedes Jahr aufs Neue irgendwelche neuen Regeln zu bringen, wenn nicht mal die von der Vorsaison gefestigt sind beziehungsweise funktionieren. Und es sorgt in Summe bei allen Beteiligten, Spielern, Schiedsrichtern und Zuschauern, nur für Verunsicherung und Halbwissen.“