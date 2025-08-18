„Wir haben das Spiel wieder auf unsere Seite gezogen“

Die Mannschaft von Trainer Fabio Fröchtenicht startete konzentriert: Philipp Kühne brachte seine Farben nach 23 Minuten in Führung, kurz darauf erhöhte Tim Wedekin auf 2:0 (28.). Danach verlor Bergdörfer jedoch den Zugriff. „Groß Ellershausen kommt dann meiner Meinung nach besser ins Spiel. Wir haben nach dem 0:2 weniger Zugriff gehabt, muss ich sagen“, erklärte Fröchtenicht. Die Folge: Milo Apel traf erst zum Anschluss (34.) und kurz vor der Pause per Elfmeter zum Ausgleich (44.). „Den Elfmeter will ich gar nicht kommentieren“, so der Bergdörfer Coach.

Die zweite Halbzeit begann offen, Chancen gab es auf beiden Seiten. Erst nach 70 Minuten brachte erneut Wedekin die Gäste in Führung. „Wirklich ein überragender Abschluss gewesen“, lobte Fröchtenicht. Bergdörfer nutzte den Aufwind und erhöhte durch die eingewechselten Tim Jünemann (83.) und Paul Müller (90.) auf 5:2.

Fröchtenichts Fazit fiel trotz des Sieges differenziert aus: „Wir dürfen, wenn wir 2:0 auswärts führen, niemals so den Zugriff verlieren. Aber umso wichtiger war es, dass die Jungs in der hektischen Phase die Ruhe behalten und das Spiel wieder auf unsere Seite gezogen haben. Am Ende schießen wir auswärts fünf Tore und gewinnen das Spiel. Und das ist entscheidend.“

Die Tore sind auf dem Instagram-Account der SG Bergdörfer zu sehen: https://www.instagram.com/p/DNeFkABs10P/?igsh=MTNoenZxcm1mY3Vzbg==



SV Groß Ellershausen-Hetjershausen – SG Bergdörfer 2:5

SV Groß Ellershausen-Hetjershausen: Marcel Perrey, Steven Albrecht (81. Tarkan Tahiri), Dominik Jager, Marcel Avon, Justin Gütnher, Nico Apel, Andino Tahiri (77. Mario Kovacevic), Fabio Bösebeck, Anil Latify, Milo Apel, Dzovani Ramadani - Trainer: Ercan Beyazit

SG Bergdörfer: Moritz Koch, Philipp Kühne, Simon Dluzinski, Adrian Hobrecht, Lennart Jauz, Dominink Diedrich, Philipp Bode, Santee Nimely, Luca Michael Rusalo (46. Paul Müller), Andre Diederich (75. Christoph Eckermann), Tim Wedekin (75. Tim Jünemann) - Trainer: Fabio Fröchtenicht

Tore: 0:1 Philipp Kühne (23.), 0:2 Tim Wedekin (28.), 1:2 Milo Apel (34.), 2:2 Milo Apel (44.), 2:3 Tim Wedekin (70.), 2:4 Tim Jünemann (83.), 2:5 Paul Müller (90.)