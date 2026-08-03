„Wir haben das Spiel über weite Strecken gut im Griff gehabt“

Die Gäste erwischten einen perfekten Start und gingen bereits nach zwei Minuten durch ihren Last-Minute-Neuzugang in Führung. Doch trotz des frühen Erfolgs entwickelte Oythe zunächst nicht die gewünschte Kontrolle über die Partie. „Wir sind eigentlich perfekt ins Spiel reingekommen und führen nach zwei Minuten. In der Folge gelingt es uns nicht, dann so viel Druck aufzubauen, wie wir uns vorgenommen hatten“, erklärte Hinrichs.

Zwar blieb Oythe die dominante Mannschaft, doch der Aufsteiger nutzte seine erste gute Möglichkeit und kam zum Ausgleich. „Wir waren zwar schon die spielbestimmende Mannschaft, aber fangen uns dann in der 25. Minute einen Konter, im Prinzip auch die erste Aktion von Falke, der dann zum 1:1 führt“, blickte Hinrichs zurück.

Der neue VfL-Coach, der im Sommer vom Landesligisten GW Mühlen nach Oythe wechselte, sah in der ersten Hälfte noch einige Unsauberkeiten im Spiel seiner Mannschaft. „Wir waren in vielen Situationen etwas hektisch, etwas ungenau, haben einige Fehler drin gehabt und haben es einfach nicht geschafft, dann wirklich die Phasen aufzubauen, wo der Ball gut durchläuft, wo wir wirklich mal Druck entwickeln können.“

Noch vor dem Halbzeitpfiff bot sich Oythe die Gelegenheit, erneut in Führung zu gehen. Der zugesprochene Strafstoß blieb jedoch ungenutzt, Nico Emich scheiterte vom Punkt. „Das wäre grundsätzlich wichtig gewesen, mit der Führung in die Pause zu gehen“, sagte Hinrichs.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der VfL deutlich verbessert. Die Mannschaft nahm mehr Ruhe ins eigene Spiel und setzte die Abläufe konsequenter um. „Wir haben versucht, in der Pause einfach den Jungs mal so ein bisschen mitzugeben, dass sie ruhiger spielen sollen, dass sie ihre Abläufe durchspielen sollen“, erklärte der Trainer.

Die Wirkung war sichtbar: Oythe fand besser in die zweite Hälfte und übernahm zunehmend die Kontrolle. Nach der erneuten Führung ließ der Favorit kaum noch etwas zu und erspielte sich weitere Chancen. „Danach hatten wir das Spiel wirklich gut im Griff, der Ball lief gut, hatten viele gute Ballpassagen, viele gute Abläufe und dann schrauben wir das Ergebnis auch folgerichtig deutlich in die Höhe“, so Hinrichs.

Am Ende stand ein klarer 5:1-Erfolg, der aus Sicht des neuen Trainers auch in dieser Höhe verdient war. „Es war ein sehr, sehr verdienter Sieg, der auch in der Höhe, finde ich, okay war“, resümierte Hinrichs. Trotz des gelungenen Starts sieht der Oythe-Coach weiterhin Entwicklungspotenzial: „Wir wissen, dass wir schon noch ein bisschen Arbeit vor uns haben, aber grundsätzlich war das ein ordentlicher Auftritt.“