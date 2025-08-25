Der TuS Pewsum spielt wie schon in der Vorsaison eine richtig starke Spielzeit und ist seit nunmehr vier Ligaspielen ungeschlagen, wenn doch das 3:3 gegen den SV Hage ein schmerzhafter Punktverlust war. Die perfekte Antwort auf die Partie gab es am vergangenen Sonntag beim Auswärtsspiel in Wallinghausen. Wir haben nach dem 2:0-Auswärtserfolg mit Pewsum-Coach Jonas Petersen gesprochen.

„Wie schon in den ersten drei Pflichtspielen müssen wir als Mannschaft alle diszipliniert gegen den Ball arbeiten und uns mit den Bedingungen vor Ort schnell zurechtfinden. Darüber hinaus geht es aber auch um die Umschaltaktionen sowie das Spiel mit dem Ball." – forderte Petersen vor der Partie und wurde nicht enttäuscht. Ab Minute eins war seine Mannschaft wach, zeigte ein dominantes Zweikampfverhalten und wusste mit dem eigenen Ballbesitz gut umzugehen. Zwar führte das im ersten Abschnitt noch nicht zum Torerfolg, das sollte sich aber nach dem Seitenwechsel ändern. Jannik Stomberg brachte die Gäste kurz nach Wiederanpfiff in Führung, Derk Schoneboom legte dann in der 61. Minute nach und bescherte damit gleichzeitig den Endstand. Jonas Petersen zeigt sich nach der Partie zufrieden und schaut bereits auf das nächste Spiel. – „Insgesamt war es ein verdienter Auswärtssieg gegen einen sehr unangenehmen Gegner mit besonderen Rahmenbedingungen und schwierigem Geläuf. Wir haben das Spiel sehr gut angenommen und der Matchplan ist voll aufgegangen. Nun wollen wir weiter dran bleiben und die Intensität ins Heimspiel mitnehmen gegen TuRa.“