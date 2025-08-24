„Wir haben das Spiel kontrolliert – und am Ende verdient gewonnen“

Der FC Fürstenried startet mit einem verdienten 2:1-Heimsieg gegen den FC Teutonia München in die neue Saison. Trotz zahlreicher verpasster Chancen zeigte die Mannschaft eine reife Leistung. Nach dem Spiel sprach Trainer Tufan Lacin über den Spielverlauf, die Entwicklung seiner Mannschaft – und den Fokus auf das kommende Topspiel.

Tufan Lacin: Mannschaftlich war es einfach gut. Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten: die fußballerischen Basics mit unserer individuellen Klasse verbunden. Das hat für Struktur und Kontrolle gesorgt – genau das, was wir wollten.

Tufan Lacin: Ja, leider. Wir haben uns mehrere klare Chancen erspielt, die wir zu leichtfertig vergeben haben. Vor allem nach dem 1:0 und dem 2:0 hätten wir das Spiel frühzeitig entscheiden können – da müssen wir konsequenter werden.

Julsvision: Ihr hattet viele Chancen – aber auch viel liegen lassen.

Julsvision: Wie lief es nach der Pause?

Tufan Lacin: Das Bild war unverändert. Wir haben weiter guten Fußball gespielt, viele Balleroberungen vorne gehabt und einige sehr gute Aktionen nach vorn. Aber oft war der letzte Pass nicht sauber genug – da haben wir uns selbst um klare Abschlüsse gebracht.

Julsvision: Der Gegentreffer kam dann aus dem Nichts?

Tufan Lacin: Es war ein Standard – und plötzlich steht’s 2:1. So was kann immer passieren, wenn du vorher versäumst, den Deckel draufzumachen. Aber die Mannschaft hat das gut wegverteidigt. Teutonia wurde danach kaum noch zwingend. Wir haben konzentriert und kompakt verteidigt, das war stark.

Julsvision: Du sprichst oft von Struktur und klaren Abläufen – wie wichtig ist dir dabei die mentale Komponente, also das Selbstverständnis und das Auftreten deiner Mannschaft auf dem Platz?

Tufan Lacin: Das sind genau die Dinge, die ich immer wieder von den Jungs einfordere. Die richtige Körpersprache, Konzentration und Mentalität – das hilft uns, unser Spiel besser durchzuziehen. Heute war das richtig gut zu sehen. Und genau das brauchen wir Woche für Woche, wenn wir erfolgreich sein wollen.

Julsvision: Gab es Spieler, die für dich heute besonders herausgestochen sind oder das Spiel geprägt haben?

Tufan Lacin: Ehrlich gesagt war das heute einfach eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben die Basics umgesetzt – Laufbereitschaft, Aggressivität, Disziplin – und das kombiniert mit der individuellen Klasse, die einige Jungs mitbringen. Da will ich niemanden herausheben. Es hat als Kollektiv funktioniert – und genau das macht mich zufrieden.

Julsvision: Dein Fazit zum Auftakt?

Tufan Lacin: Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Wir haben viele neue Spieler und hatten eine recht kurze Vorbereitung – dafür sah das auf dem Platz schon richtig gut aus. Wir haben vieles richtig gemacht, bis auf die Chancenverwertung. Aber mit drei Punkten zu starten ist wichtig. Das war ein verdienter Sieg, den wir mitnehmen.

Julsvision: Der Blick geht nach vorne – was erwartet euch am Samstag?

Tufan Lacin: Am Samstag wartet mit Alte Haide direkt ein echter Gradmesser. Wir wissen, dass wir da noch effektiver auftreten müssen. Aber mit dem Selbstvertrauen aus dem Auftakt gehen wir mit breiter Brust ins nächste Spiel. Der Fokus liegt jetzt voll auf Samstag.