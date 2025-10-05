– Foto: Sascha Drenth

„Wir haben das Spiel 90 Minuten lang bestimmt" TSV Landolfshausen/Seulingen siegt 4:2 bei Aufsteiger SG Niedernjesa

Im Auswärtsspiel bei der SG Niedernjesa hat der TSV Landolfshausen/Seulingen den siebten Saisonsieg ergattert und damit 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt. Mit einem 4:2-Erfolg ist das Team von Trainer Endrik Heberling vorerst punktgleich mit Spitzenreiter SC Hainberg an der Tabellenspitze der Bezirksliga Braunschweig 4, wobei Hainberg ein Spiel weniger auf dem Konto hat.

Dabei begann die Partie für die favorisierten Gäste alles andere als ideal. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau ging Aufsteiger Niedernjesa früh in Führung. „ Ein Fehler im Spielaufbau, wo wir dem gegnerischen Stürmer den Ball in den Fuß spielen und er dann mehr oder weniger relativ frei auf unser Tor zudribbeln kann und den Ball ins Tor schießen kann.“, erklärte Heberling nach der Partie.

Der TSV zeigte sich unbeeindruckt, drehte das Spiel durch ein Tor nach mehreren Nachschüssen im Anschluss an eine Ecke sowie einen verwandelten Foulelfmeter. Doch die Freude währte nur kurz: Noch vor der Pause glich die SG erneut aus. „Da hatten wir in der ersten Halbzeit einfach totale Konzentrationslücken in den beiden Aktionen und demzufolge holen wir den Gegner zweimal ins Spiel rein und gehen dann mit 2-2 in die Halbzeit.“, so Heberling selbstkritisch. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste wieder klar das Kommando. Besonders die Einwechslung von Leo Roy brachte neuen Schwung. Der Joker traf in der 73. Minute zum 3:2, holte später noch einen Elfmeter heraus, den der TSV allerdings ungenutzt ließ. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung, als Landolfshausen/Seulingen nach einem abgewehrten Eckball der Gastgeber den Konter zum 4:2 ins leere Tor vollendete.