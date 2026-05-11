„Wir haben das Optimum rausgeholt“:VfL holt Punkt gegen Tabellenführer

Die Voraussetzungen beim VfL Wahrenholz waren angespannt. „Grundsätzlich natürlich super zufrieden mit dem Ergebnis, auch vor allem mit der Leistung, wenn man bedenkt, dass wir zwei Jungs von der zweiten Herren dabei hatten, plus ein Mittelstürmer von uns, der Innenverteidiger gespielt hat, der linke Verteidiger Sechser gespielt hat – es war schon sehr dünn, was wir da gestern zur Verfügung hatten“, sagte Marcel Neumann. Umso zufriedener zeigte sich der Trainer mit Auftreten und Ergebnis seiner Mannschaft: „Ich glaube, da haben wir schon das Optimum rausgeholt.“

Die Anfangsphase war von Vorsicht geprägt. Wahrenholz zog sich zunächst tief zurück, während auch der Tabellenführer nicht früh attackierte. „Von Spielanfang an hatte ich schon irgendwie das Gefühl, dass Hillerse Respekt vor uns hat. Gerade vor unseren Kontern oder vor unseren Umschaltmomenten“, sagte Neumann. Die erste Viertelstunde verlief ereignisarm: „Das war eher ein Abtasten.“

Mit zunehmender Spielzeit übernahm der TSV Hillerse mehr Kontrolle und kam zu ersten gefährlichen Aktionen. Einmal parierte der Wahrenholzer Torwart Timo Dittrich, ein weiteres Mal verpasste ein Angreifer den Ball knapp. Doch auch die Gastgeber setzten Akzente. Ein Fernschuss von Merlin Hanse und ein Freistoß von Merlin Hanse sorgten für Gefahr. Zudem reklamierte der VfL Wahrenholz zwischenzeitlich einen möglichen Handelfmeter. „Es gibt sicherlich Schiris, die das pfeifen. Er hat es nicht getan. War in meinen Augen auch okay“, sagte Neumann.

Nach dem torlosen ersten Durchgang erwischte Wahrenholz den besseren Start in die zweite Hälfte. Über die rechte Seite erspielte sich der VfL zwei gute Möglichkeiten, bei denen jeweils nur wenige Zentimeter fehlten. „Einmal für Merlin Hanse und einmal für Marten Richter“, erklärte Neumann. Kurz darauf kam Merlin Hanse nach einem langen Einwurf frei zum Kopfball, brachte jedoch nicht genügend Druck hinter den Abschluss.

In dieser Phase wirkte der VfL Wahrenholz dem Führungstreffer näher, kassierte stattdessen aber das 0:1. Nach einem Standard traf Felix Schrader in der 62. Minute für den Spitzenreiter. Besonders dieser Gegentreffer ärgerte Neumann verständlicherweise. „Ein Standardgegentor, das ist immer für mich eine Konzentrationssache. Das hat in dem Fall nicht gepasst. Hätten sie uns ausgespielt und Kombinationsfußball gespielt, dann hätte ich alles verstanden. Aber gegen den Tabellenführer durch einen Standard in Rückstand zu geraten, ist schon sehr bitter.“

Die Reaktion der Gastgeber folgte allerdings unmittelbar. Nur fünf Minuten später fiel der Ausgleich durch Merlin Hanse, der damit seine starke Form bestätigte und nun alle sechs Saisontore in den vergangenen fünf Spielen erzielt hat. Für Neumann war der Treffer das Resultat eines sauber ausgespielten Angriffs: „Ein super diagonaler Ball von Julian Koch auf den linken Verteidiger, der tief gestartet ist. Ein Kontakt weiter auf den Linksaußen, der tief gestartet ist. Ein Kontakt weiter in den Rückraum auf Merlin Hanse. Ein Kontakt ins Tor. Das war super ausgespielt.“ Das Tor gibt es auf dem Instagramaccount vom VfL Wahrenholz zu begutachten: https://www.instagram.com/p/DYK7tKUoD5S/

Der Ausgleich entsprach aus Sicht des Trainers dem Spielverlauf. „Das Tor hatten wir uns in der Phase wirklich verdient“, sagte Neumann. In der Schlussphase ergaben sich auf beiden Seiten noch Möglichkeiten. Wahrenholz verpasste nach einer Standardsituation sogar beinahe den Sieg, als ein Innenverteidiger frei zum Abschluss kam, den Ball jedoch verfehlte. Hillerse erhöhte derweil den Druck, kam zu viel Ballbesitz und lief hoch an.

Der VfL Wahrenholz verteidigte den Punktgewinn mit großem Aufwand. „Wir haben uns überall reingeworfen, wollten den Punkt unbedingt zu Hause behalten, egal wie es ausgesehen hat“, sagte Neumann. Gerade unter den personellen Umständen maß der Trainer dem Ergebnis hohe Bedeutung bei: „Alleine durch unseren Einsatz, durch unseren Willen und die Leidensfähigkeit, die wir an den Tag gelegt haben, gerade in Bezug auf Spieler, die auf Positionen spielen, die sie eigentlich nicht begleiten, ist das gar nicht unverdient.“

Der Tabellenführer TSV Hillerse bleibt trotz des Unentschiedens mit 66 Punkten an der Spitze, hat allerdings ein Spiel mehr absolviert als Verfolger SSV Vorsfelde II. Der VfL Wahrenholz festigte mit dem Punkt Rang sechs und blieb zum vierten Mal in Folge ungeschlagen.

Bereits in den kommenden Tagen geht es für beide Mannschaften weiter. Der TSV Hillerse empfängt am Mittwoch Lupo Martini Wolfsburg II, während der VfL Wahrenholz am Donnerstag den TSV Ehmen erwartet.