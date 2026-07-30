"Wir haben das Gefühl, dass wir einige Grenzen verschieben können"

– Foto: Timo Babic

FuPa-Teamcheck: Nach einer herausfordernden ersten Spielzeit in der Landesliga Nord blickt Tony Franke, Trainer des Angermünder FC, voller Zuversicht auf die neue Saison und erklärt, wieso man Angermünde nicht unterschätzen sollte.

Der Angermünder FC schloss die letzte Saison als Aufsteiger auf Platz 14 ab und wurde durch die Entscheidungen am grünen Tisch letztendlich vor einem möglichen Abstieg bewahrt. Nun möchte man in der Liga richtig Fuß fassen und sich sportlich etablieren.

Bislang absolvierte das Team deshalb bereits vier offizielle und durchaus torreiche Testspiele: Darunter eine 0:3-Niederlage gegen Union Fürstenwalde (Brandenburgliga), ein 4:4-Unentschieden gegen den FC Concordia (Landesliga Süd), einen deutlichen 10:1-Erfolg gegen die SG Crussow (Kreisliga Uckermark) sowie eine 1:5-Niederlage gegen Viktoria Seelow (Landesliga Süd).

Bis zum Pokalspiel gegen Birkenwerder stehen noch vier weitere Testspiele auf dem Programm. „Zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden“, sagt Tony Franke gegenüber FuPa. „Die Jungs haben Bock. Auch wenn eine Vorbereitung sicher nie auf Platz eins der Wunschliste eines Fußballers steht, sind sie sehr fleißig und ziehen absolut mit.“

Fokus auf Laufbereitschaft

Trotz des großen Engagements muss der Coach personell noch etwas improvisieren. „Leider haben wir aktuell noch mit einigen Verletzungen zu kämpfen, sodass ich sicher erst ab Mitte August mit dem vollständigen Kader planen kann“, erklärt Franke.

Die Mannschaft erarbeitet sich derweil neue Varianten und ist dabei, die vergangene Saison in der Nachbereitung noch einmal ein bisschen auf den Kopf zu stellen. „Im Vordergrund der Vorbereitung stehen für mich absolut die Laufbereitschaft, der Wille und die Leidenschaft“, betont Franke.

Reine Resultate sind in dieser Phase zweitrangig: „Die Ergebnisse sind dabei nicht ganz so wichtig, denn manchmal benötigen Veränderungen einfach Zeit. Natürlich freut man sich trotzdem über jeden Sieg, den man einfahren könnte. Somit geht der Blick ganz klar auf das erste Pflichtspiel im Pokal gegen Birkenwerder.“

Abgeschlossene Kaderplanung mit viel Erfahrung

Um die sportlichen Ziele zu erreichen, hat sich der Club punktuell mit viel Erfahrung verstärkt. „Wir haben tolle Jungs dazubekommen, die in der Lage sind, uns die nötige Stabilität zu verleihen, um eine bessere Saison zu spielen als die vergangene“, berichtet Franke.

Zu den Neuzugängen zählen der 33-jährige Angreifer Tobias Lindner vom Brandenburgligisten TuS Sachsenhausen, der 37-jährige Mittelfeldakteur Sven Müller vom Ligakonkurrenten FC Strausberg, der 23-jährige Abwehrspieler Niklas Risch vom FC Schwedt, der 18-jährige Roman Utientin für das Mittelfeld aus den A-Junioren des FSV Bernau sowie der 29-jährige Verteidiger Philipp Thiele vom FC Barnim.

Weitere Transfers sind dabei nicht geplant. „Die Kaderplanung ist abgeschlossen“, hält Franke fest. „Nun gilt es, den vollen Fokus darauf zu legen, auch auf dem Platz eine Einheit zu sein und zu überzeugen.“

Demgegenüber stehen jedoch auch Abgänge: „Leider mussten wir uns natürlich auch von Spielern verabschieden. Es ist immer ein komischer Moment, denn jeder Spieler hinterlässt auf seine Weise Spuren – sowohl sportlich als auch menschlich.“

Harmonie und Leidenschaft als Trumpf

Die Integration der neuen Akteure verlief bislang absolut reibungslos. Für den Trainer spielt die zwischenmenschliche Komponente eine entscheidende, vielleicht die entscheidendste Rolle im Vereinsleben. „Seitdem ich Trainer bin, habe ich immer gesagt, dass ich Menschen um mich haben möchte, mit denen ich gerne Zeit verbringe, denen ich vertrauen kann und die Lust haben, etwas zu entwickeln und zu arbeiten“, erklärt er.

Genau diese Werte verkörpert sein aktueller Kader. „Die Jungs hauen sich rein und sind schon super integriert. Da muss ich der Mannschaft auch in diesem Jahr wieder ein Kompliment machen, denn alle Spieler wurden super aufgenommen.“

Diese Harmonie weckt große Hoffnungen für die Pflichtspiele. „Ich glaube, dass in uns richtig viel steckt“, zeigt sich Franke optimistisch. „Wenn wir es schaffen, unsere Energie, unseren Zusammenhalt und unsere Leidenschaft in den Spielen auf den Platz zu bringen, dann können wir jeden Gegner vor Herausforderungen stellen. Wir haben das Gefühl, dass wir einige Grenzen verschieben können. Diese Energie, der Zusammenhalt und die Leidenschaft sehe ich als große Stärke unserer Mannschaft.“

Stetige Weiterentwicklung und Jugendförderung

Hinsichtlich der Saisonziele gibt sich der Trainer dennoch bescheiden, aber insgesamt ambitioniert. „Wir wollen mehr Punkte holen als in der letzten Saison und wollen uns immer und immer weiterentwickeln“, lautet der sportliche Vorsatz.

Ein zentrales Augenmerk liegt dabei auf der Förderung eigener Talente. „Sehr wichtig ist mir auch der Blick auf unsere Jugend bzw. die Jugend aus der Region“, unterstreicht Franke. „Wir versuchen früh, unsere B- und A-Junioren in das Männertraining zu integrieren, um ihnen bestmögliche Entwicklungschancen zu geben.“

Gleichzeitig verlangt er einen sportlichen Reifeprozess von seiner gesamten Elf: „Außerdem müssen wir schneller aus unseren Fehlern lernen und trotzdem jedes Spiel in dieser Liga genießen.“

Starke Konkurrenz im Kampf um die Spitze?

Im Ringen um die Meisterschaft in der Landesliga Nord hat der Trainer einen Favoriten im Auge. „Wenn ich mir die letzten Jahre ansehe, dann müssen wir unbedingt über den SV Falkensee-Finkenkrug sprechen“, analysiert er. „Für mich war diese Mannschaft in der letzten Saison fantastisch. Durch den Punktabzug waren sie gefühlt lange unter dem Radar, aber die spielerische Anlage und dieses freche, jugendliche Auftreten haben schon sehr viel Potenzial.“

Gleichzeitig sieht er das Teilnehmerfeld breit gefächert: „Wenn ich dann auf den Transfermarkt und das Spielerkarussell schaue, denke ich mir: Okay, Zepernick, Bernau und Eberswalde werden sicher mitreden. Und auch ein absoluter Underdog wird mit Sicherheit wieder für die eine oder andere Überraschung sorgen. Ich denke, dass hier einige Mannschaften Ansprüche stellen werden.“

Vorfreude auf den schweren Ligaauftakt

Nach dem Pokal beginnt der Liga-Alltag direkt mit einer echten Hürde gegen Zepernick. Der Trainer blickt diesem Startschuss gespannt entgegen. „Ich gehe mit voller Vorfreude in das erste Spiel“, doch bis dahin bleibt noch reichlich zu tun: „Zum Glück dauert es aber noch ein bisschen, denn vier Wochen müssen wir noch hart arbeiten, um unsere eigenen Ansprüche erfüllen zu können.“

Einen Erfolgsdruck im Blick auf die Tabelle will er dabei bewusst vom Team fernhalten. „Erwartungen erzeugen Druck. Diesen Druck hatten wir in der letzten Saison bereits ab dem ersten Spieltag. Also lassen wir uns überraschen.“ Seine abschließende Kampfansage für die bevorstehende Saison ist simpel, aber vielsagend in Anbetracht der umfangreichen Sommervorbereitung: „Am Ende gewinnt meistens der, der härter arbeitet als der Gegner, und das nehmen wir als unseren Anspruch.“