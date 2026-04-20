„Wir haben das ganze Spiel dominiert“: 5:0 in Brome

Früh stellte Wendschott die Weichen auf Sieg. Bereits in der 7. Minute traf Ron-Joel Giesecke zur Führung. Die Gäste blieben tonangebend und legten in der 28. Minute durch Antonio Paolo Spano das 2:0 nach. „Wir haben das ganze Spiel eigentlich dominiert. Ab der ersten Minute an hatten wir Brome eigentlich im Griff gehabt und haben das Spiel, was wir spielen wollten, einfach umgesetzt. Brome kam damit nicht wirklich klar.“

Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Giuliano Angelo Spano in der 50. Minute auf 3:0, nur zwei Minuten später traf erneut Ron-Joel Giesecke zum 4:0. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden.

Den Schlusspunkt setzte erneut Ron-Joel Giesecke, der in der 70. Minute seinen dritten Treffer erzielte und auf 5:0 stellte. „Wir haben dann zum richtigen Zeitpunkt auch die Tore gemacht und ich denke auch, mit dem 5:0 ist das vollkommen okay und auch verdient, auch in der Höhe.“ Weitere Möglichkeiten ließ Wendschott sogar noch ungenutzt: „Wir hatten dann noch ein, zwei Konter liegen lassen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen passt das für uns.“

Für den FC Brome 1919 war es hingegen ein gebrauchter Tag. Gegen die spielerische und körperliche Präsenz der Gäste fand die Mannschaft über die gesamte Spielzeit hinweg kaum Mittel.

Mit dem deutlichen Erfolg verschafft sich Wendschott wichtige Luft im Tabellenkeller. Dennoch bleibt die Einordnung vorsichtig. „Wir haben das wichtige Spiel für uns entscheiden können, haben uns ein bisschen Luft verschaffen können. Aber natürlich wissen wir auch, dass wir diese zwei Spiele mehr haben und wir noch nichts erreicht haben.“ Der Blick richtet sich daher weiter nach vorn: „Das war ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, aber noch nichts wirklich erreicht, weil man erst mal gucken muss, wie die Nachholspiele der anderen Mannschaften laufen und erst dann sehen wir, wo wir stehen.“

Der FC Brome 1919 ist bereits am Mittwoch bei SV Reislingen/Neuhaus gefordert und will eine Reaktion zeigen. Der WSV Wendschott empfängt am Sonntag TV Jahn Wolfsburg und möchte den Schwung aus dem klaren Auswärtssieg mitnehmen.