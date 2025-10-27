"Wir haben Bückeburg 90 Minuten im Griff gehabt – das war Wahnsinn"

Das Topspiel der Bezirksliga Hannover zwischen dem TuS Wagenfeld und dem VfL Bückeburg brachte nicht nur sportlich Spannung, sondern auch organisatorisch eine Überraschung: Nachdem Bückeburg die Partie am Sonntagmorgen zunächst abgesagt hatte, wurde das Spiel mit Zustimmung des Staffelleiters kurzfristig nach Wagenfeld verlegt – wo der Platz trotz Dauerregens bespielbar war.

„Unser Rasen war in gutem Zustand, alles war hervorragend vorbereitet“, erklärte TuS-Trainer Michael Hohnstedt. „Ein großes Dankeschön an unsere Ehrenamtlichen, die das kurzfristig möglich gemacht haben.“

Auf dem Platz lieferte der TuS anschließend eine taktisch starke Vorstellung. Wagenfeld bestimmte das Geschehen über weite Strecken und ließ dem favorisierten Absteiger kaum Luft. „Wir hatten Bückeburg 90 Minuten im Griff, das war Wahnsinn“, so Hohnstedt.

Schon früh vergab Chris Brüggemann die erste Großchance (10.), als er frei vor VfL-Torhüter Mario Homeier scheiterte, der auch den Nachschuss von Finn-Arne Plümer parierte. Weitere gute Möglichkeiten durch Luca Storck (60.) und Giorgio Ronzetti (75.) blieben ungenutzt.

In der 73. Minute schwächte sich Bückeburg selbst: Pascal Könemann sah nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Als alles auf ein torloses Remis hindeutete, brachte Hohnstedt in der Nachspielzeit Tamme Alscher – nur für einen Freistoß. „Er hatte Oberschenkelprobleme, aber ich habe ihn gefragt, ob er’s sich zutraut“, erzählte der Trainer. „Er sagte: ‚Ich mach das.‘“

Der Joker flankte den Ball mit links scharf vor das Tor, im Getümmel reagierte Chris Brüggemann am schnellsten und schoss den Ball in der 96. Minute zum viel umjubelten 1:0-Sieg ins Netz.

TuS weiter auf Erfolgswelle

„Das war kein Zufall, sondern der Lohn harter Arbeit“, lobte Hohnstedt. „Wir haben jetzt sieben Spiele in Folge nicht verloren, aber es war vor allem der reifste Auftritt bislang.“ Seine Mannschaft habe nicht nur mit Leidenschaft, sondern auch mit Kontrolle überzeugt: „Wir hatten einen klaren Plan und haben ihn umgesetzt.“

Durch den späten Sieg rückt Wagenfeld mit nun 25 Punkten auf Rang drei vor – noch vor Bückeburg. „Das war ein Ausrufezeichen, aber wir werden es nicht überbewerten“, betonte Hohnstedt. „Wir genießen den Moment, bleiben aber demütig. Nächste Woche gegen Rehburg wird’s wieder ein anderes Spiel – da müssen wir genauso gierig sein.“

TuS Wagenfeld 1908 – VfL Bückeburg 1:0

TuS Wagenfeld 1908: Yannick Olschewski, Alexander Nandzik (81. Jan-Ole Fiedler), Daniel Umeh Oduweku (65. Alin-Nicolae Faur), Ole Fortkamp, Andre Krause, Felician Günther, Finn-Arne Plümer (46. Nicolas Marten), Giorgio Ronzetti, Luca Storck (90. Tamme Alscher), Chris Brüggemann, Philipp Nüsmann (65. Maximilian Michael Steiner) - Trainer: Michael Hohnstedt

VfL Bückeburg: Mario Homeier, Alexander Kummert, Fynn Marzinowski, Moritz Dierks, Maximilian Schmidt (78. Tim Patzenhauer), Noah-Mattis Bartke (68. Luca Saßmannshausen), Nico Butenop, Pascal Könemann, Alexander Bremer, Christian Paul Schwier, Jamie Hese (62. Elia Lohmann) - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers

Schiedsrichter: Benno Zelzner - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Chris Brüggemann (90.+6)

Gelb-Rot: Pascal Könemann (73./VfL Bückeburg/Foul)