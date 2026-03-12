"Wir haben Bock" - Dinklage reist zum Derby nach Lohne!

– Foto: Robert Gertzen

Am kommenden Sonntag steht das Derby zwischen dem BW Lohne II und dem TV Dinklage an. Die Begegnung verspricht viel Intensität, denn beide Teams sind zeitgleich Tabellennachbarn und wollen im direkten Duell wichtige Punkte sammeln.

Dinklage-Trainer Tobias Langemeyer spürt bereits im Vorfeld eine besondere Atmosphäre rund um die Partie. „Es ist immer geil, im Derby zu spielen.“ Auch in der Vorbereitung sei die besondere Bedeutung spürbar gewesen. „Wir haben es auf jeden Fall in der Trainingswoche gemerkt, dass noch mal mehr Spannung in der Luft liegt. Wir haben alle Bock auf das Derby und bereiten uns auch maximal darauf vor.“

Sportlich wollen die Dinklager an die zuletzt gezeigte Leistung anknüpfen. „Wir wollen uns treu bleiben, wollen daran anknüpfen, wo wir letzte Woche Freitag in Nordhorn aufgehört haben. Über 90 Minuten und länger an uns arbeiten und die Dinge auf den Platz bekommen. Und dann schauen wir, wie Lohne entsprechend dafür Lösungen findet.“ Auch die Kaderstruktur beider Teams trägt zur Spannung mit bei. „Es treffen zwei sehr junge Mannschaften aufeinander. Dementsprechend können sich natürlich auch die Zuschauer auf ein geiles Derby freuen.“