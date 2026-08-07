„Wir haben Bock auf die kommende Spielzeit“

– Foto: K.W.

Im FuPa-Teamcheck blickt Dennis Aerts, Spieler und Kapitän des BSV Rot-Weiß Schönow, ehrlich auf die Saison 2025/2026 zurück. Nach einer von Verletzungen und fehlender Konstanz geprägten Spielzeit richtet sich der Blick nun nach vorne. Mit einem verjüngten Kader, einigen Neuzugängen und viel Vorfreude soll in der neuen Saison wieder erfolgreicher Fußball gespielt werden.

„Nein, zufrieden sind wir nicht. Wir waren viel zu unkonstant über die Saison gesehen und konnten gute Phasen nicht lang genug aufrecht halten. Allein die Anzahl der Gegentore spricht dort leider eine klare Sprache. Allerdings war uns klar, dass die zweite Saison nach dem Aufstieg oft nicht so leicht wird. Geprägt von Verletzungspech mussten wir uns früh in der Saison neue Ziele setzen und versuchen auch daran als Truppe zu wachsen“, sagt Dennis Aerts gegenüber FuPa.

Mit der vergangenen Saison zeigt sich Aerts trotz des Klassenerhalts nicht zufrieden. Vor allem die fehlende Konstanz und die hohe Anzahl an Gegentoren hätten den eigenen Ansprüchen nicht genügt.

Trotz der sportlichen Rückschläge hebt der Kapitän hervor, dass die Mannschaft aus der schwierigen Situation wichtige Erfahrungen mitnehmen konnte und als Team weiter zusammengewachsen ist.

In der Vorbereitung setzt der BSV Rot Weiß Schönow auf intensive Arbeit. Ein besonderes Highlight ist dabei das Trainingslager in Lindow.

„Das Trainingslager in Lindow mit zwei guten Testspielen und hervorragenden Bedingungen ist auf jeden Fall ein frühes Highlight. Es ist nicht selbstverständlich, dass der Verein sowas möglich macht und wir uns so optimal auf die kommende Spielzeit vorbereiten können.“

Die optimalen Bedingungen und die gemeinsamen Tage sollen helfen, die Mannschaft rechtzeitig zum Saisonstart in Form zu bringen.

Verantwortung für die nächste Generation

Der Verein befindet sich nach Aussage des Kapitäns in einem Umbruch. Dabei sollen vor allem jüngere Spieler mehr Verantwortung übernehmen.

„Wir befinden uns aktuell in einem kleinen Umbruch, was die Altersstruktur angeht. Wir wollen mehr Verantwortung auch auf jüngere Schultern verteilen und genau diese Spieler auch auf dem Platz perspektivisch vorangehen sehen. Dazu kommen einige Neuzugänge, die gezeigt haben, dass sie von Beginn an super in die Truppe passen. Wir sind auf einem sehr guten Weg und haben Bock auf die kommende Spielzeit.“

Nicht einzelne Spieler stehen dabei im Mittelpunkt, sondern die Entwicklung der gesamten Mannschaft und die erfolgreiche Integration der Neuzugänge.

Der eigene Fußball steht im Fokus

Für die neue Saison formuliert Aerts eine klare Zielsetzung. Zunächst soll die Mannschaft wieder zu ihrer eigenen Spielweise finden.

„In erster Linie unseren Fußball auf den Platz zu bringen. Wenn wir alle an Bord haben und das umsetzen, spielen wir mit Sicherheit eine gute Rolle.“

Welche Platzierung am Ende dabei herausspringt, soll sich über die Saison entwickeln. Entscheidend ist zunächst, das eigene Potenzial konstant abzurufen.

Velten und Klosterfelde II gehören zum Favoritenkreis

Auf die Frage nach den Meisterschaftsfavoriten nennt Aerts zwei Mannschaften, die ihn besonders überzeugt haben.

„Velten und Klosterfelde II haben jeweils eine super Rückrunde gespielt. Ich gehe davon aus, dass sie daran anknüpfen wollen und sehe sie weit vorn.“

Aus seiner Sicht gehen beide Teams mit viel Rückenwind in die neue Spielzeit.

Breiter aufgestellt für die neue Saison

Auch personell hat sich beim BSV Rot Weiß Schönow einiges getan. Konkrete Namen nennt Aerts zwar nicht, macht aber deutlich, dass der Verein seine Hausaufgaben erledigt hat.

„Einige, die auch schon offiziell verkündet wurden. Ich denke, wir haben eine schlagkräftige Truppe beisammen und haben uns auch in der Breite besser aufgestellt.“

Die größere Kadertiefe soll dabei helfen, Ausfälle besser aufzufangen als noch in der vergangenen Saison.

Für mehr Nettospielzeit

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft begrüßt Aerts insbesondere alle Maßnahmen gegen Zeitspiel.

„Ich finde alle Regeländerungen gut, die die Nettospielzeit erhöhen und damit auch Zeitspiel verhindern können – etwa Einwürfe sowie Ein- und Auswechslungen mit zeitlicher Begrenzung.“

Aus seiner Sicht könnten solche Anpassungen auch dem Amateurfußball zugutekommen und für einen flüssigeren Spielverlauf sorgen.

Nach einer schwierigen zweiten Saison nach dem Aufstieg blickt der BSV Rot-Weiß Schönow optimistisch nach vorne. Mit einer verjüngten Mannschaft, mehr Tiefe im Kader und dem klaren Ziel, den eigenen Fußball wieder konstant auf den Platz zu bringen, soll die neue Spielzeit erfolgreicher verlaufen.