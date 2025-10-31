"Wir haben Bock auf das Derby" - Dinklage lädt Vechta ein

„Wir haben einfach Bock auf das Derby und auf eine große Kulisse, die Bock auf ein geiles, intensives Spiel hat“, sagt TVD-Trainer Tobias Langemeyer im Vorfeld der Partie. Nach intensiven Trainingstagen ist die Mannschaft heiß auf den nächsten Auftritt. „Wir haben sehr gut trainiert und brennen darauf, es Sonntag auf den Platz zu bekommen“, so Langemeyer weiter.

Für Dinklage ist das Duell nicht nur ein Prestige-Spiel, sondern auch sportlich wichtig. Nach einem bisher wechselhaften Saisonverlauf will das Team zuhause ein Zeichen setzen und den Anschluss an das obere Mittelfeld halten. Die Gäste aus Vechta hingegen stehen nach drei Niederlagen in Serie unter Druck, um im Tabellenkeller wieder in die Spur zu finden. Immerhin im Pokal konnte Vechta unter der Woche gewinnen und Selbstvertrauen tanken.

Die vergangenen direkten Duelle waren äußerst spannend und offen. Aus zuletzt vier Spielen konnten beide Teams je eines gewinnen. Zwei weitere Duelle endeten Remis.

Anpfiff in Dinklage ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr