Trainer Jonas Petersen zeigt sich zufrieden mit der bisherigen Entwicklung seiner Mannschaft und lobt besonders die Geschlossenheit innerhalb des Teams. „Wir haben bisher eine sehr starke Runde gespielt, treten als Team hervorragend auf und haben Zusammengehörigkeitsgefühl, das besonders ist.“ Diese enge Verbindung innerhalb der Mannschaft ist einer der Bausteine für den bisherigen Erfolg, den der TuS auch in den letzten beiden Partien vor der Winterpause fortsetzen möchte. Entsprechend motiviert geht die Mannschaft in die Begegnung: „In den letzten beiden Spielen in diesem Jahr wollen wir nochmal alles raushauen.“

Taktisch hat Pewsum klare Vorstellungen davon, was auch gegen den Aufsteiger entscheidend sein wird. Der Fokus liegt vor allem darauf, die Balance zwischen Defensive und Offensive beizubehalten. Petersen betont: „Besonderer Fokus liegt natürlich auf unserer defensiven Stabilität und der offensiven Flexibilität.“ Gerade gegen einen Gegner wie den Süderneulander SV, der als Aufsteiger bereits 18 Punkte gesammelt hat und durchaus in der Lage ist, einem Favoriten Probleme zu bereiten, wird es darauf ankommen, die eigenen Stärken konsequent umzusetzen.

Während Pewsum an der Tabellenspitze steht und seine Serie weiter ausbauen möchte, kämpft Süderneuland im Tabellenmittelfeld um den Anschluss an die oberen Regionen. Die Gäste werden sicher versuchen, dem Spitzenreiter Paroli zu bieten, wissen aber auch, dass sie dafür eine außergewöhnliche Leistung benötigen.

Für Pewsum hingegen geht es darum, die hervorragende Ausgangsposition zu bestätigen und mit einem weiteren Erfolgserlebnis in die letzte Woche vor der Winterpause zu starten. Anpfiff ist dann am Sonntag um 14:00 Uhr in Pewsum.