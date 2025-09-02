Das Team des FSV VfB ist jünger und regionaler geworden – Foto: Charly Becherer

»Wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt« Beim FSV VfB Straubing hat ein Umdenken stattgefunden und auch die Kaderkosten wurden deutlich nach unten geschraubt

Am Samstag holte der FSV VfB Straubing in der Bezirksliga West sogenannte "Big Points". Im Derby gegen die SpVgg Plattling behielten die Schützlinge von Pavel Panafidin und Valentin Kainz mit 3:1 die Oberhand und stellten damit den Anschluss zum hinteren Tabellenmittelfeld her. Sportlich werden am Peterswöhrd deutlich kleinere Brötchen als in der Vergangenheit gebacken.

"Wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, in der wir einige nicht so gute Entscheidungen getroffen haben", sagt Thomas Gabler, der seit knapp drei Jahren Sportlicher Leiter der Gäubodenstädter ist. 2023 musste der Klub nach vier Jahren die Landesliga verlassen. Mit namhaften Personal - unter anderem wurden die beiden ehemaligen Regionalliga-Kicker Maximilian Zischler und Sebastian Schulik als Spielertrainer-Duo installiert - sollte es schnellstmöglich in die dritthöchste Amateurklasse zurückgehen. Statt der erhofften Spitzenplatzierung fand sich das Team aber urplötzlich im Abstiegskampf wieder. Die Zusammenarbeit mit dem Mittelfranken Schulik wurde bereits nach einem halben Jahr wieder beendet, von Chefanweiser Zischler trennte sich der Verein überraschend im Frühjahr 2024. Zwar konnte der Absturz in die Kreisliga noch abgewendet werden, doch auch in der Folgesaison wurde trotz namhafter Verstärkungen nichts besser. Die Amtszeit von Ex-Profi Torsten Holm dauerte nur ein paar Monate an und erneut stand Abstiegskampf auf der Tagesordnung. Unter Pavel Panafidin und Valentin Kainz konnte die Liga gehalten werden und personell kam es zu einem gewissen Kurswechsel.





Sa., 30.08.2025, 16:00 Uhr FSV VfB Straubing Straubing SpVgg Plattling Plattling 3 1







"Wir haben erstmals seit vielen Jahren einige Burschen aus der eigenen Jugend in den Kader integriert und beispielsweise zwei Neuzugänge aus der Kreisklasse ins Team eingebaut. Das Kaderbudget wurde deutlich reduziert. Das hat keineswegs nur wirtschaftliche Gründe, sondern wurde auch aus Überzeugung so beschlossen. Wir wollten wieder regionaler werden und vor allem mehr eigene Leute in der Mannschaft haben. Das ist uns bislang relativ gut gelungen, zumal Eigengewächse wie Felix Jobst, der mittlerweile Kapitän ist, und Julian Weber inzwischen Gesichter der Truppe sind", berichtet Gabler, der allerdings weiß, dass es nicht ganz ohne externe Kräfte geht: "Um in der Bezirksliga bestehen zu können, ist ein Gerüst von vier, fünf gestandenen Spielern notwendig." Einer dieser Schlüsselspieler soll ab sofort wieder Besmir Arifaj sein. Der 39-jährige Routinier, der im Frühjahr 2024 Deutschland verlassen musste, ist zurück in Ostbayern und lief am vergangenen Wochenende erstmals wieder für den FSV VfB auf. Beim 3:1-Sieg gegen Plattling konnte sich der albanische Ex-Profi auf Anhieb gleich wieder in die Torschützenliste eintragen.







Zurück ist seit ein paar Tagen der albanische Ex-Profi Besmir Arifaj (re.) – Foto: Charly Becherer









"Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer relativ junge Truppe einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen können. Das ist unser Ziel und das wollen wir erreichen. Die Stimmung im Team und im gesamten Klub ist hervorragend. Die Fusion hat sich sehr positiv auf das Vereinsleben ausgewirkt", freut sich Thomas Gabler.



