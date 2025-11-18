„Wir haben aufgehört, auf die Tabelle zu schauen“

– Foto: Marcel Lorenz

Der SV Weidenhausen reist am Mittwochabend zum Nachholspiel des 14. Spieltages nach Stadtallendorf – und trifft dabei auf einen Gegner, der seit zehn Pflichtspielen auf einen Sieg wartet, zugleich aber spielerisch stabil geblieben ist. Für Trainer Dennis Schanze steht dennoch fest: Die eigene Entwicklung bleibt im Fokus.

Trotz des verpassten ersten Heimsiegs gegen Fernwald zeigte die Mannschaft nach Einschätzung ihres Trainers eine „bärenstarke Leistung“. Das 2:2 fühlte sich aufgrund eines verschossenen Elfmeters und eines individuellen Patzers weniger wie ein Punktgewinn als eine verpasste Chance an. „Wenn man sich die 90 Minuten anschaut, muss man ganz ehrlich sagen, dass wir die deutlich bessere Mannschaft waren – sowohl kämpferisch als auch spielerisch“, betont Schanze. Schon in den Wochen zuvor habe sein Team in Marburg überzeugt und sei auch in Baunatal über weite Strecken ebenbürtig gewesen. Die Bilanz fiel allerdings nicht in Punkten aus. „Punkttechnisch bringt es uns natürlich nicht weiter, das ist ganz klar. Aber wir haben aufgehört, auf die Tabelle zu gucken. Wir wollen uns durch gute Leistungen stabilisieren – und da sind wir seit drei, vier Spielen auf einem richtig guten Weg.“

Personalsorgen und zweifache Englische Woche Der Aufwand, den die Mannschaft derzeit betreibt, hat jedoch seinen Preis. Die Englische Woche hat Spuren hinterlassen, und unmittelbar folgt die nächste. „Dadurch, dass wir weiterhin große Personalsorgen haben, können wir kaum wechseln“, erklärt Schanze. Zuletzt verletzte sich zudem Natnael Mokonnen, der nun ersetzt werden muss.