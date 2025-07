Fr., 01.08.2025, 20:00 Uhr SV Union Lohne Union Lohne SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II 20:00 PUSH

Trotz der langen Sommerpause ist es gar nicht so lange her, dass sich die beiden Vereine gegenüberstanden – erst am vergangenen Sonntag empfing Union Lohne im Rahmen der ersten Runde des Bezirkspokals Vorwärts Nordhorn, allerdings die erste Mannschaft. Gegen den Landesligisten tat sich die Mannschaft von Dennis Brode schwer und verlor letztendlich mit 0:3. Nun geht es am Freitag wieder gegen die bekannte zweite Mannschaft ran, zum Auftakt in die neue Bezirksligasaison. Dass diese Begegnung recht früh stattfindet wird wohl langsam zur Tradition. Vergangen Saison standen sich die beiden Mannschaften ebenfalls bereits am zweiten Spieltag gegenüber – damals gewann Union Lohne nach 0:2-Rückstand mit 4:2. Anders sah es hingegen im Rückspiel aus, welches die Reserve von Vorwärts Nordhorn durch einen Last-Minute-Treffer mir 2:1 für sich entscheiden konnte. Das weiß auch Dennis Brode: „Natürlich ist unser Ziel gut in die Saison zu starten und das Spiel zu gewinnen, wir haben ja auch noch was gut zu machen. Das Rückspiel haben wir 2:1 verloren, das ist Warnung genug." In die vergangene Spielzeit startete Union Lohne nahezu perfekt – stolze zehn Siege am Stück legte die Brode-Elf zu Beginn hin. An diese starke Form erinnert sich der Trainer natürlich gerne zurück und wünscht sich dementsprechend einen ähnlich positiven Ligaauftakt: „Wir werden Freitag alles gegen und versuchen die Punkte in Lohne zu behalten, um wieder eine Heimmacht zu werden – bestenfalls mit dem gleichen Saisonstart wie letztes Jahr."