„Wir haben alles vermissen lassen“ ‒ SG Farchant/Oberau enttäuscht in Andechs

Da hat auch das ganze Poltern nichts geholfen. Bereits in der Halbzeitpause nahm sich Jan Tischer seine Oberauer und Farchanter Fußballer zur Brust, „aber nicht mal das hat etwas gebracht“, klagt er. Nach der 0:3-Pleite gegen den TSV Erling-Andechs entschuldigte er sich vor allem bei der Handvoll Fans, die sich den Kick am Sonntagnachmittag angetan hatten. „Die haben sich bestimmt gefragt, ob da eine andere Mannschaft auf dem Platz gestanden hat.“ Denn noch am Donnerstag hatte der Aufsteiger das Kreisklassen-Top-Team Wielenbach eindrucksvoll besiegt. Nur drei Tage später folgte der unerklärliche Einbruch. „Zweikampfführung, Passspiel – wir haben in Wielenbach scheinbar alles vergessen“, moniert Tischer weiter. „Wir haben alles vermissen lassen. Und das gegen den bisher schwächsten Gegner in dieser Saison.“

Dabei mussten die Gastgeber selbst gar nicht viel für das Spiel machen, denn sie wurden durch Fehler im Spielaufbau regelmäßig von der Spielgemeinschaft eingeladen. Kurz vor der Halbzeit bestrafte Ludwig Metz diese Nachlässigkeiten das erste Mal. Zu diesem Zeitpunkt hatte Tischer bereits zweimal gewechselt. „Aber auch das hat nicht funktioniert.“ Nach dem Seitenwechsel brachte der Coach drei weitere Akteure, unter anderem Sebastian Korthals, der für diese Partie extra seinen Polizeidienst verschoben hatte und zum zweiten Durchgang angerauscht war. Deshalb nimmt ihn Tischer von der Rundum-Kritik explizit aus: „Dass er nicht ganz auf der Höhe sein kann, ist auch klar.“

Ansonsten lässt der Trainer kein gutes Haar an dem Auftritt seiner Mannschaft. „Da muss sich jeder hinterfragen. So sind die Extrapunkte aus Wielenbach schon wieder Geschichte.“ Auch nach vorne gelang den Gästen überraschend wenig. Bezeichnend war die beste Gelegenheit des Spiels: Ein Freistoß von der Mittellinie, mit dem Korthals den Torwart überraschen wollte. Doch dieser lenkte den Ball noch irgendwie an die Latte, verhedderte sich im Anschluss mit einem Bein im Netz. Das Problem: Es blieb ungefährlich, weil kein Spieler nachging und auf den Abpraller lauerte.