"Wir haben alles in der eigenen Hand"

Schwacher Saisonstart als Manko Nach einem starken Zwischenhoch nach der Winterpause blieb der VfR zuletzt viermal in Folge ohne Sieg. Für Daniel Dittmar liegt die Ursache der schwierigen Saison aber vor allem in den ersten Monaten. „Uns hängt leider der schwache Saisonstart nach“, sagt der Kapitän offen. „Hier haben wir uns zu lange auf vermeintlich gute Spiele ausgeruht und den Ehrgeiz vermissen lassen, die Spiele auf unsere Seite zu lenken.“ Neben fehlender Konsequenz sei auch die personelle Situation problematisch gewesen. „Allerdings war hier auch die dünne Kaderdecke ein Faktor“, erklärt Dittmar. Erst gegen Ende der Hinrunde habe sich die Lage verbessert. „Das hat sich zum Glück schon in den letzten Spielen vor der Winterpause gewandelt und durch die gute Wintervorbereitung auch auf die Ergebnisse nach der Pause ausgezahlt.“ Doch die Stabilität blieb aus. „Leider konnten wir das nicht in die letzten Spiele mitnehmen“, so Dittmar. „Es wechselten sich wieder gute Spiele ohne Ertrag wie gegen Schmölln oder Bad Berka mit schwachen Auftritten gegen Ehrenhain und Thüringen Jena ab.“ Vor allem in den entscheidenden Momenten habe seiner Mannschaft oft die nötige Effizienz gefehlt. „Insgesamt fehlt uns über die Saison gesehen die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor“, sagt der Führungsspieler. „Aber auch in der Defensive gab es zu viele Spiele mit mehreren Gegentoren, was wir uns anders vorgenommen haben.“

Alles in der eigenen Hand Auch die unübersichtliche Situation rund um mögliche Absteiger aus der Thüringenliga sorgt aktuell für Diskussionen. Für Dittmar bleibt der Fokus dennoch klar. „Die Situation ist für uns ungewohnt. So tief im Abstiegskampf habe ich persönlich noch nie gesteckt“, gibt er zu. „Für mich hat die ganze Saison über gezählt, dass wir fünf Mannschaften hinter uns lassen.“ Sollte es tatsächlich nur zwei Thüringenliga-Absteiger geben, würde sich die Zahl der direkten Konkurrenten reduzieren. „Die Zahl würde sich nach dem aktuellen Stand auf vier Mannschaften reduzieren“, erklärt Dittmar. „Da wir das selbst in der Hand haben, ist das auch unser Ziel.“ Mannschaftsabend soll neue Energie bringen Als echtes Lobensteiner Urgestein nimmt Dittmar in der aktuellen Situation auch abseits des Platzes Verantwortung wahr. Besonders der Zusammenhalt soll dem VfR im Saisonendspurt helfen. „Meiner Meinung nach können wir im Kampf um den Klassenerhalt nur erfolgreich sein, wenn wir das Miteinander stärken“, betont er. Deshalb organisierte der Mannschaftsrat zuletzt einen gemeinsamen Teamabend. „Wir haben am vergangenen Wochenende einen Mannschaftsabend organisiert, der gelungen war“, berichtet Dittmar. „Neben gemeinsamem Fußballschauen saßen wir bei gutem Wetter zusammen und haben den Rost angeworfen. Darauf folgte ein internes Doppel-Darts-Turnier bis in die Nachtstunden.“ Auch persönlich versucht der Kapitän voranzugehen. „Ich möchte mit meinem Ehrgeiz immer als Vorbild vorangehen und versuche, die Priorität Fußball vorzuleben.“