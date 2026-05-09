"Wir haben alles gegeben, um hier mit Würde vom Platz zu gehen"

Obwohl die sportliche Zukunft des Vereins in der kommenden Saison in der Viertklassigkeit liegt, war den Ulmer Akteuren an der Bremer Brücke kein Motivationsmangel anzumerken. Von Beginn an suchte der SSV den Weg nach vorne. Bereits in der 3. Minute kam Elias Löder nach einer Flanke von Niklas Kölle am zweiten Pfosten zum ersten Abschluss, setzte den Kopfball jedoch rechts am Kasten vorbei. Die Gastgeber des VfL Osnabrück antworteten mit einer Flanke von Lars Kehl auf Kai Pröger, dessen Kopfball das Ziel jedoch deutlich verfehlte (5.).

Die Führung durch Dennis Chessa

Ulm blieb die aktivere Mannschaft und erarbeitete sich immer wieder gute Gelegenheiten. In der 22. Minute verhinderte Niklas Wiemann im letzten Moment eine weitere Chance durch Löder. Vier Minuten später belohnten sich die Spatzen schließlich: Dennis Chessa schickte Löder rechts in den Strafraum, dieser passte scharf vor das Tor, wo Chessa aus kurzer Distanz zum 0:1 einschob. SSV-Trainer Pavel Dotchev zeigte sich mit der Umsetzung der taktischen Vorgaben zufrieden: „Ich finde, dass wir heute ein sehr gutes Spiel gegen eine Spitzenmannschaft gemacht haben. Wir haben unseren Matchplan umgesetzt und ich denke, dass wir sehr verdient in Führung gegangen sind.“

Ein Gegentreffer als Spiegelbild der Saison

In der Folge drängte Ulm auf den zweiten Treffer. Nach einer Ablage von Löder zog Abu-Bekir Ömer El-Zein von der Strafraumgrenze ab, verfehlte den Pfosten jedoch knapp (33.). Auf der Gegenseite verbuchte Robert Tesche eine Doppelchance für die Lila-Weißen (36.). Kurz vor der Pause kam es jedoch zum bitteren Ausgleich: Lars Kehl kam nach einer abgefälschten Flanke von Kai Pröger frei zum Abschluss und traf in der 44. Minute zum 1:1. Dotchev kommentierte diesen Moment gewohnt sachlich: „Leider haben wir das Ergebnis nicht in die Halbzeit retten können, da bekommen wir ein unglückliches Tor, was die ganze Saison widerspiegelt.“

Stabile Defensive und verpasste Umschaltmomente

Nach dem Seitenwechsel wechselte Ulm doppelt und brachte Lukas Mazagg sowie Max Brandt für Niko Vukancic und Mirnes Pepic. Die Ulmer kontrollierten weiterhin das Geschehen und ließen defensiv kaum etwas zu. Ein Fernschuss von Bashkim Ajdini wurde in der 50. Minute geblockt. In der Schlussphase suchten die Spatzen durch Dennis Dressel (74.) und den eingewechselten Max Brandt (75.) die Entscheidung, scheiterten jedoch am gegnerischen Torhüter oder setzten den Ball über den Querbalken. Dotchev lobte die Stabilität: „Auch in der zweiten Halbzeit haben wir kontrolliert gespielt, kaum Torchancen zugelassen und gleichzeitig gute Umschaltmomente gehabt, wo wir das Spiel gewinnen können. Unter dem Strich war es ein richtig gutes Spiel.“

Zwischen Wehmut und Stolz

In der Endphase kamen zudem Ensar Aksakal und Evan Brown für Abu-Bekir Ömer El-Zein und Lucas Röser in die Partie, bevor Marcel Seegert kurz vor Schluss Löder ersetzte. Torschütze Dennis Chessa blickte nach dem Abpfiff mit gemischten Gefühlen auf das Resultat: „Leider war für uns der Abstieg schon klar, an dieser Stelle Glückwunsch an Osnabrück. Es sind komische Gefühle, vor zwei Jahren war das auf unserer Seite und wir haben den Aufstieg klar gemacht. Deshalb tut das noch mehr weh.“ Trotz des Schmerzes überwog die Anerkennung für den gezeigten Einsatz: „Ich glaube schon, dass wir alles versucht haben und in der ersten Halbzeit einen sehr guten Fußball gespielt haben, uns Chancen herausgespielt haben. Wir haben alles gegeben, um hier mit Würde vom Platz zu gehen.“

Abschluss im Donaustadion

Nach dem Unentschieden gegen die Mannschaft von Osnabrück verbleibt für die Ulmer noch eine letzte Aufgabe. Am kommenden Samstag steht das Saisonfinale im heimischen Donaustadion gegen Rot-Weiss Essen an. Es wird die letzte Gelegenheit sein, sich in dieser Spielzeit vor dem eigenen Publikum zu präsentieren, bevor der Gang in die Viertklassigkeit angetreten werden muss.