Der FSV Hollenbach befindet sich in der finalen Phase der Vorbereitung auf die Oberliga-Saison 2025/2026. Im FuPa-Teamcheck blickt Trainer Reinhard Schenker unter anderem auf die Vorbereitung, die Zugänge, die weitere Kaderplanung und auf das erste Pflichtspiel am Samstag um 17.30 Uhr in der 1. Runde des WFV-Pokals beim Landesligisten TSV Heimerdingen.

Reinhard Schenker: Aktuell sind wir sehr zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung. Jedoch gibt es noch Themen, die wir verbessern wollen. Dazu bleibt uns bis zum Oberligaauftakt noch etwas Zeit. Sehr zufrieden bin ich mit der Bereitschaft unserer Jungs und der hohen Intensität, die sie in nahezu jedem Training auf den Platz gebracht haben. Definitiv zulegen müssen wir noch im Bereich der Chancenverwertung, das haben die bisherigen Testspiele gezeigt. Zudem wollen wir noch an der richtigen Balance zwischen offensivem Pressing und Blockverteidigung feilen.

FuPa: Sind sie zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung? Was lief gut, was ist verbesserungswürdig?

Ähnlich sieht es bei Umut Ünlü aus. Er hat ein sehr guten linken Fuß, zeigt gute Ansätze. aber auch er muss sich körperlich noch weiterentwickeln und sich das Tempo gewöhnen. Jason Wink kam von Walldorf II und macht körperlich einen hervorragenden Eindruck. Er muss sich noch an unsere Art und Weise gewöhnen und taktische Abläufe adaptieren. Macht dabei aber von Woche zu Woche merkliche Fortschritte.

FuPa: Wird es noch weitere Zugänge geben?

Reinhard Schenker: Wir haben aktuell drei verletzte Spieler und einen schmalen Kader. Von daher ist es nicht auszuschließen. Aber wir haben großes Vertrauen in die Mannschaft und ihr Potenzial. Viele Ausfälle darf es jedoch nicht mehr geben.

FuPa: Deuten sich noch Abgänge an?

Reinhard Schenker: Wir werden aktuell sicher niemand abgeben.

FuPa: Welche Stärken sehen sie in ihrer Mannschaft?

Reinhard Schenker: Ich habe den Eindruck, dass wir dieses Jahr eine hungrige und gierige Mannschaft haben, die bisher eine gute Mentalität zeigt und harmoniert. Darauf haben wir in der Vorbereitung hingearbeitet und versucht, mit unserem Trainingsinhalt zu fördern. Zudem wollten wir aufgrund der Abgänge das System auf unsere Spieler abgestimmt anpassen. Das haben die Jungs bisher hervorragend angenommen und ich denke, aktuell fühlen wir uns damit sehr wohl. Aktuell ist es eine große Freude, den Jungs beim Training und den Spielen zuzuschauen.

FuPa: Wie lautet das Saisonziel ihres Teams?

Reinhard Schenker: Über allem steht der Klassenerhalt. Das ist das Mindestziel. Für mich als Trainer ist daneben aber natürlich die Entwicklung der Spieler und der Mannschaft sehr wichtig. Neben dem Klassenerhalt soll man erkennen, dass der FSV Hollenbach spielt, ohne den Vereinsnamen auf dem Trikot lesen zu müssen.

FuPa: Wen sehen sie als Meisterschaftsfavoriten an?

Reinhard Schenker: Ich denke, da wird es diese Saison ein breites Feld geben. Die Absteiger Villingen und Göppingen, der VfR Aalen hat sich sehr gut verstärkt, ebenso der VfR Mannheim und der SSV Reutlingen. Ich denke, zwischen diesen Mannschaften wird es sich entscheiden.

FuPa: Wer ist der Kapitän in ihrem Team und warum gerade er?

Reinhard Schenker: Kapitän ist wie in der letzten Saison Sebastian Schiek. Er hat viel Erfahrung und ist Leistungsträger und sein Wort hat Gewicht. Unterstützt wird er von Hannes Scherer als 2. Kapitän und Jonas Limbach als 3. Kapitän.

FuPa: Am Samstag, 26. Juli, um 17.30 Uhr steht für ihre Mannschaft des erste Pflichtspiel in der 1. Runde im WFV-Pokal beim Landesligisten TSV Heimerdingen an. Mit welchen Erwartungen gehen sie in dieses Spiel?

Reinhard Schenker: Erstmal geht es ums Weiterkommen. Das ist das Wichtigste im Pokal. Wir wollen nach dem Erstrundenaus in der letzten Saison natürlich deutlich weiter kommen. Ich persönlich habe viele große Erlebnisse im Pokal erleben dürfen. Der Pokal hat ein besonderen Reiz und verspricht tolle Spiele mit jeder Runde, die man übersteht. Zudem wollen wir das Spiel als Härtetest für die startende Oberligasaison eine Woche später nutzen.