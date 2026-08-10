„Wir haben absolut Moral bewiesen“: Hehlingen dreht das Spiel

– Foto: TSV Hehlingen Instagram

Zum Auftakt in die neue Saison gab es für den TSV Hehlingen gleich ein aufregendes Spiel. Nach einem fühen Rückstand und einer späten roten Karte, durfte man spät im Spiel doch noch jubeln:

Der Auftakt hatte für den VfL Knesebeck 1909 zunächst kaum besser laufen können. Bereits in der 8. Minute brachte Nils Mohr die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Der Treffer fiel nach einem Standard, der aus Sicht von TSV-Hehlingen-Trainer Marcel Csehan sehr gut ausgespielt worden war. Dennoch sah der Trainer seine Mannschaft über weite Strecken spielerisch überlegen.

„Also erstmal sind wir natürlich total froh, dass wir das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden konnten. Es war ein wie erwartet sehr, sehr schweres Spiel“, sagte Marcel Csehan nach der Partie. Der VfL ist dabei top motiviert und mit viel Euphorie aufgetreten. „Die hatten richtig Bock die Jungs, aber wir haben dagegengehalten.“

Trotz des frühen Rückstands habe seine Mannschaft von Beginn an die Kontrolle über das Spiel gesucht. „Wir waren einfach spielerisch von der ersten Sekunde an die bessere Mannschaft“, erklärte Marcel Csehan. Aus dem Spiel heraus konnte man den Aufsteiger weitesgehend abblocken: „Die sind eigentlich, wenn man so will, nur durch Standards sehr, sehr gefährlich geworden. Aber wir haben spielerisch von der ersten Sekunde an alles im Griff gehabt.“

Was Hehlingen anschließend auszeichnete, war vor allem die Geduld. Marcel Csehan betonte, er habe „in jeder Sekunde des Spiels daran geglaubt, dass wir das noch drehen können“. Dieser Glaube sollte sich in der Schlussphase auszahlen. In der 74. Minute erzielte Tom Otto den Ausgleich zum 1:1.

Nach der Freude über den Treffer musste der TSV aber erstmal einen Rückschlag hinnehmen, in der 85. Minute war man durch eine Gelb-Rote Karte gezwungen die restliche Spielzeit in Unterzahl zu bestreiten.

Statt das Spiel in Unterzahl aus der Hand zu geben, legte Hehlingen nach. In der 90. Minute traf Luke Stenzig zum 2:1 und vollendete damit die Aufholjagd. Für Marcel Csehan war diese Schlussphase ein Beleg für die Mentalität seiner Mannschaft: „Wir haben absolut Moral bewiesen. Und zum anderen auch unsere Qualität, die wir haben.“

Gerade die Wende in Unterzahl machte den Erfolg für den Trainer besonders wertvoll. „Wir haben in Unterzahl das Spiel komplett gedreht weil wir niemals aufgegeben haben und zu jeder Zeit da waren“, sagte Marcel Csehan. Zwar habe seiner Mannschaft „hier und da einfach das Quäntchen Glück gefehlt“, doch am Ende überwog die Zufriedenheit über einen Sieg, der aus seiner Sicht verdient war.

Dabei wollte der Hehlinger Trainer die Leistung des Gegners keineswegs schmälern. „Aber auch Respekt natürlich an den Gegner. Die haben sich wirklich aufgeopfert. Die Lust hat man denen angemerkt“, sagte Marcel Csehan. „Deswegen war das natürlich doppelt und dreifach schwer.“

Am Ende aber stand für den TSV Hehlingen ein 2:1-Erfolg, der vor allem eines unterstrich: Hehlingen ließ sich nicht entmutigen. „Nichtsdestotrotz haben wir verdient am Ende des Tages auch gewonnen und können uns über die drei Punkte freuen“, fasste Marcel Csehan zusammen.