 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

„Wir haben 4 Punkte verschenkt“ - Untermenzing Coach Steve Schönberger

von Corinna Rduch · Heute, 09:12 Uhr · 0 Leser
Marina Klein traf souverän im Rückrundenauftakt. (2 Spiele/2 Tore)
Marina Klein traf souverän im Rückrundenauftakt. (2 Spiele/2 Tore) – Foto: Isabella Crocioni

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Frauen Bezirksliga 02
Untermenzing
Rott-Lech

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rott-Lech
TSV Rott-LechRott-Lech
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
15:00

Die Menzingerinnen sind auswärts beim TSV Rott Lech zu Gast.

Der SVU ist mit zwei Unentschieden in die Rückrunde gestartet und hat dabei vor allem offensiv ein Ausrufezeichen gesetzt : ganze 6 Tore von 4 Torschützinnen sprechen für die starke Angriffsleistung der letzten Spiele. Gleichzeitig zeigt die Serie: Seit mittlerweile 8 Spielen ist das Team von Steve Schönberger ungeschlagen.

Dennoch ist klar, woran gearbeitet werden muss: Die Punkteausbeute soll sich verbessern. Gute Leistungen alleine reichen nicht und jetzt gilt es, sich endlich auch wieder mit einem Dreier zu belohnen.

Anstoß ist heute um 15:00 Uhr in Rott.

Die Menzingerinnen sind bereit, alles reinzuwerfen!