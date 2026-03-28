„Wir haben 4 Punkte verschenkt“ - Untermenzing Coach Steve Schönberger

Marina Klein traf souverän im Rückrundenauftakt. (2 Spiele/2 Tore) – Foto: Isabella Crocioni

Der SVU ist mit zwei Unentschieden in die Rückrunde gestartet und hat dabei vor allem offensiv ein Ausrufezeichen gesetzt : ganze 6 Tore von 4 Torschützinnen sprechen für die starke Angriffsleistung der letzten Spiele. Gleichzeitig zeigt die Serie: Seit mittlerweile 8 Spielen ist das Team von Steve Schönberger ungeschlagen.

Dennoch ist klar, woran gearbeitet werden muss: Die Punkteausbeute soll sich verbessern. Gute Leistungen alleine reichen nicht und jetzt gilt es, sich endlich auch wieder mit einem Dreier zu belohnen.