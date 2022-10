Wir grüßen vom einstelligen Tabellenplatz

Am letzten Mittwoch konnten wir uns mit 4:2 gegen den Tabellennachbarn Lehrte durchsetzen. Damit gewannen wir das erste 6 Punkte Spiel diese Woche und zogen an Lehrte vorbei.



Durch das 2:2 am Sonntag gegen Berßen blieben wir in dieser Woche ungeschlagen und holten 4 wichtige Punkte.



Bereits am Freitag bestreiten wir unser nächstes wichtiges Heimspiel gegen Schlusslicht SV Eltern. Kommt vorbei und feuert die Jungs zum nächsten Heimdreier an