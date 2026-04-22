WIR GRÜNDEN EINE 2.DAMENMANNSCHAFT

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Seit 2017 hat sich der Damenfußball in Odenheim fest etabliert und kontinuierlich weiterentwickelt. Auf dieser starken Basis möchten wir nun den nächsten Schritt gehen und den Grundstein für viele weitere erfolgreiche Jahre im Damenfußball legen.
Ganz egal ob du schon Erfahrung hast, nach einer Pause wieder anfangen willst oder zum ersten Mal gegen den Ball trittst. Bei uns bist du willkommen. Dich erwartet ein Team, das zusammenhält, sich gegenseitig unterstützt und gemeinsam Spaß am Fußball hat. Werde Teil unserer Gemeinschaft und geh den Weg mit uns.
Wir freuen uns auf dich! 💙🤍
Melde dich bei Interesse gerne unter folgenden Kontaktdaten: - Facebook: @FrauenfussballOdenheim - Instagram: @fcogiirls - Telefon: 0179 5351998