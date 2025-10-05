"Wir glauben immer an uns" 1. FC Saarbrücken: Zweite dreht Stadtteil-Derby in den letzten 20 Minuten

Absoluter Glaube an sich selbst, purer Willen, etwas Glück und viel Kampfgeist führten am Sonntagnachmittag zum letztlich doch noch verdienten 3:2 (0:1)-Erfolg der Zweiten des 1. FC Saarbrücken als Gast des FC Rastpfuhl. Dabei lag das Team von Trainer Sammer Mozain bis zur 71. Minute mit 0:2 hinten. "Wir machen uns das Leben manchmal auch selbst schwer, indem wir uns die Dinger selbst reinlegen oder den Gegner mit Fehlern zum Tore schießen einladen. Vor dem ersten Rastpfuhler Treffer kommt ein Rückpass nicht bei Ricco Cymer an, der rutscht auf dem feuchten Kunstrasen auch noch aus und das nutzen sie zur Führung. Das zweite Gegentor erzielen wir dann gleich selbst. Aber wir haben imer an uns geglaubt, auch als nur noch neunzehn Minuten zu spielen waren", schildert FCS-Trainer Sammer Mozain die ersten 70 Minuten des Spiels. Gradi Ndombele, früher beim FCS in Lohn und Brot, nutzte das frühe Mißgeschick in der 8. Minute aus, Jael Mutombo Nyota traf nach 49 Minuten ins eigene Netz. Lukas Feka leitete in der 71. Minute mit dem Anschlusstreffer die Wende ein, Gibriel Youssef Darkaoui schürt die Hoffnungen auf einen sieg mit dem Ausgleich (78.), den dann Feka in der 88. Minute perfekt macht. Der Sieg hätte sogar in der Schlussphase noch höher ausgehen können, denn Feka vergab einen Foulelfmeter und die Gastgeber müssen die letzten Sekunden nach ener Ampelkarte gegen den zwei Minuten zuvor eingewechselten Alessandro De Agazio auch noch in Unterzahl beenden.