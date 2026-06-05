"Wir glauben dran" - Mühlen hofft in Oldenburg auf die Meisterschaft

– Foto: Robert Gertzen

Für Grün-Weiß Mühlen geht es am letzten Spieltag noch um die Meisterschaft. Vor dem Auswärtsspiel beim VfL Oldenburg blickt Trainer Andreas Hinrichs mit Vorfreude, aber auch mit einer gewissen Emotionalität auf die Partie.

„Letztes Spiel am Wochenende und noch die theoretischen Chance, Meister zu werden“, sagte Hinrichs vor dem Duell. Dabei sei der Mannschaft bewusst, „dass wir in der Außenseiterrolle sind“ und darauf angewiesen seien, dass die Konkurrenz patzt. Trotzdem betonte der Coach: „Wir haben noch ein bisschen Hoffnung und glauben dran.“ Mühlen hat zwei Punkte Rückstand auf Vorwärts Nordhorn und einen Punkt auf Garrel. Gewinnen beide Kontrahenten nicht und Mühlen gewinnt zeitgleich, wären die Grün-Weißen Meister.

Mit dem VfL Oldenburg wartet laut Hinrichs allerdings eine schwierige Aufgabe. „In der FuPa-Formtabelle sind wir auf eins, Oldenburg auf zwei“, erklärte der Trainer. Vor allem auf Kunstrasen sei Oldenburg „nochmal eine Nummer stärker“. Die Gastgeber seien „extrem spielstark“, hätten „viel Tempo in der Offensive“ und zuletzt „sehr, sehr positive Ergebnisse“ geliefert. Zuletzt holte der Tabellensiebte sieben Punkte aus drei Partien. Dennoch wolle Mühlen im letzten Saisonspiel noch einmal „wirklich alles raushauen“. Hinrichs kündigte an, dass seine Mannschaft „mutig, offensiv“ auftreten wolle, um das eigene Spiel zu gewinnen. Danach müsse man schauen, „wofür das am Ende reicht“.