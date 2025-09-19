Wenn der FC Viktoria Thiede am Sonntag auf den MTV Wolfenbüttel II trifft, erwartet die Zuschauer ein echtes Gipfeltreffen. Beide Mannschaften stehen nach sechs Spieltagen mit 13 Punkten an der Tabellenspitze, nur die Tordifferenz trennt den Aufsteiger aus Thiede vom Ligaprimus aus Wolfenbüttel.

„Eine spielstarke und junge Mannschaft, die sich Jahr für Jahr kontinuierlich gesteigert hat“, beschreibt Thiedes Co-Trainer Habil Turhan den Gegner. Mit dem neuen Trainer habe der MTV zusätzlichen Schwung erhalten. Zudem rechnet Turhan mit Unterstützung aus der Oberliga-Mannschaft: „Auch am Sonntag werden sie sicherlich wieder mit einigen Spielern aus der Oberliga antreten. Wir freuen uns auf das Duell und den sportlichen Wettkampf mit einem der stärksten Teams der Staffel.“

Auf Seiten des MTV Wolfenbüttel II herrscht ebenfalls Vorfreude. „Wir freuen uns einfach auf die Partie am Sonntag – wie auf jeden Spieltag“, sagt Trainer Murat Güzel. Die Stimmung im Team sei gut, die Vorbereitung intensiv. Güzel zeigt Respekt vor dem Gegner, der als Aufsteiger einen starken Saisonstart hingelegt hat: „Sie haben wirklich einige richtig gute Jungs in ihren Reihen. Für uns heißt das aber nicht, dass wir uns verstecken. Im Gegenteil: Wir wollen mit Disziplin, klarer Struktur und viel Leidenschaft unser Spiel auf den Platz bringen.“

Mit bislang 15:7 Toren stellt der MTV die viertbeste Offensive der Liga, während Thiede mit nur drei Gegentreffern die stabilste Defensive vorzuweisen hat. Die Statistiken deuten auf ein Duell zweier Top-Mannschaften mit unterschiedlichen Stärken hin. Güzel ist überzeugt: „Uns ist bewusst, dass eine erfahrene und eingespielte Mannschaft auf uns zukommt. Aber wir glauben an unsere Qualitäten und wissen, dass wir auch in diesem Duell unsere Chancen haben.“ Nach dem 7:2 Erfolg gegenüber Vienenburg sollte die Wolfenbütteler Offensive ordentlich eingespielt sein und nur so vor Selbstbewusstsein strotzen.

Für beide Teams bietet die Partie die Chance, sich an der Spitze zu behaupten. Spannung ist garantiert und die Zuschauer dürfen sich auf ein attraktives Fußballspiel freuen.