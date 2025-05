„Wir glauben an die Sache“: SG Hungerbach lässt sich von Kreisliga-Abstieg nicht verunsichern

Huglfing/Oberhausen – Klammern wir mal für einen Moment die Tabelle der Kreisliga 1 aus. Dann kickt im Landkreis Weilheim-Schongau eine Vereinigung zweier Dörfer auf zwei modernen Anlagen mit 50 Fußballern in drei Mannschaften, es gibt einen Aufstieg in die A-Klasse und einem Jugend-Apparat, der von der D-Jugend an dieselbe Vereinskleidung und das Wappen im Herzen trägt. „Für uns ist das Modell Hungerbach ein Zukunftsmodell“, hält Markus Bierling fest, der Sportliche Leiter der Spielgemeinschaft aus Huglfing und Oberhausen, die unter dem Namen Hungerbach firmiert.

Es ist ein sonniger Tag, an dem Markus Bierling und Franz Bauer ins Vereinsheim zu Oberhausen laden. Gerade haben die beiden Trainer – Michael Schöttl und Michael Jungbauer – verlängert, bleiben eine weitere Saison. An anderen Orten wären sie schon im Winter hochkant rausgeflogen. Akute Erfolglosigkeit hätte man ihnen vorgeworfen. Aber nicht bei dieser Fußball-Bruderschaft am Hungerbach.

„Wir stehen zu 100 Prozent hinter dem Trainerteam“, betont Franz Bauer und meint damit Führung wie Team. Einzelgespräche mit jedem Spieler gab es, bei Ansprachen und Spielersitzungen saßen sie mit in der Kabine und immer wieder erhärtete sich der Eindruck: Abgesehen von den Ergebnissen machen die beiden Michaels einen sehr guten Job. „Wir glauben an die Sache und wir geben uns Zeit.“

50 Fußballer packen vier Aufstiege in drei Jahren: „Für die Dörfer ein Aushängeschild“

Ein singulärer Ausrutscher bringt sie nicht vom Weg ab, der vor knapp 20 Jahren begann. Damals, 2006, beschlossen die Vereine am Hungerbach, den Nachwuchs über eine Jugendfördergemeinschaft gemeinsam zu betreuen. Gewiss aus der Not heraus, das gibt man zu. Die aktiven Fußballer selbst regten die Gründung der SG an, wie die Teams aus Huglfing und Oberhausen zusammen nicht einmal mehr 20 Mann zusammen brachten. „Das waren zwei Vereine, die gedarbt haben“, sagt Markus Bierling. Früher war es unvorstellbar, dass Huglfinger mit Oberhausenern zusammen auflaufen. Heute kicken in Summe 50 Fußballer, die vier Aufstiege in drei Jahren gepackt haben. „Für die Dörfer ist das ein Aushängeschild“, sagt Bierling.

Gerade erst hüpfte die Reserve in die A-Klasse. Mit einer einzigen Niederlage in 19 Spielen. Beim entscheidenden Spiel in Oberammergau feuerte die gesamte Erste am Rand an, und recht viel besser kann man den Zusammenhalt in diesem Team nicht illustrieren. „Die Zweite hat zur Stimmungsaufhellung beigetragen“, sagt Franz Bauer. Gewiss, über die Kreisliga-Saison soll nicht geschwiegen werden. Statt auf die eigenen Leute einzuhauen, hat der Führungszirkel das Abschneiden genau durchleuchtet. Zwölf A-Jugendliche hatten sie einzubauen, jung und teilweise unerfahren kam der Kader daher, Verletzungen suchten sie stetig heim, wöchentlich wechselte die Aufstellung munter durch, knappe Spiele gingen wie von Teufelshand gelenkt eigentlich immer verloren und mancher stieß in der Kreisliga an seine eigenen Grenzen. „Es gibt nicht die eine Ursache“, sagt Franz Bauer. Nur die Stimmung verfärbte sich zu keinem Zeitpunkt. Konstant trainieren 30 Mann. Der Einsatz stimmte in jeder Partie. Von außen staunte man bloß, wie sich die Hungerbacher trotz anhaltender Ergebnis-Misere nie aufgaben. „Wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Es gibt eigentlich nur positive Aspekte, bis auf die Ergebnisse der ersten Mannschaft“, erklärt Markus Bierling.

Vielfalt im Training

Die Basis ist stark in den beiden Dörfern, das kleine Beben macht nichts kaputt. „Die Vereinsführungen in beiden Vereinen haben viel investiert“, sagt der Sportliche Leiter. Mit ihrem Trainerduo haben sie die passenden Anleiter gefunden und behalten. Die vielfältigen Trainingsformen, die Nähe zum Team, der Umgang miteinander, die Ansprachen, das Engagement, die Analysen, die Einbindung der jungen Leute, all das spricht für Michael Schöttl und Michael Jungbauer. Deshalb sollen sie auch weiterhin die SG betreuen. Fürs Erste in der Kreisklasse.

Freilich wollen sie wieder zurück in die Kreisliga. Das jedoch soll und darf sich langsam entwickeln. Noch dazu schwirrt ein halbes Dutzend talentierter Männer aus den Dörfern in der Landesliga herum. Vielleicht kehrt in den nächsten Jahren ja doch einer heim. Große Töne wird es aus dem Hungerbachtal nicht geben. „Wir waren bescheiden, als es nach oben ging“, sagt Franz Bauer. „Und wir sind sehr zufrieden mit den Dingen und wie sie gelaufen sind.“