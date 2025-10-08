„Wir gewinnen zu Hause auch nicht mehr“ : SG Aying schwankt

Thomas Dötsch, Trainer SG Aying – Foto: Oliver Rabuser

Der Fußball-Kreisligist Aying gibt immer wieder Punkte unnötig aus der Hand, dabei startete die SG zunächst stark in die Saison.

Mit zwei Worten bringt Hermann Mayerl den Saisonverlauf der SG Aying/Helfendorf auf den Punkt: „Es schwankt“, sagt der Sportliche Leiter des Fußball-Kreisligisten, für den es in der Zugspitz-Gruppe 1 so gut begonnen hatte. Erst ein 1:1 beim heimstarken FC Wildsteig/Rottenbuch, dann ein 3:2-Heimsieg über den Lenggrieser SC, der bislang nur diese eine Niederlage kassierte und Tabellenzweiter ist. Aying startet zunächst gut

Dass sie mit Spitzenteams mithalten können, bewiesen die Ayinger und Helfendorfer auch am vergangenen Wochenende beim 2:2 (0:1) gegen den Dritten SV Münsing. Nachdem Jacob Lechner (55.) und Daniel Brandt (60.) den 0:1-Rückstand (42.) gedreht hatten und der vom FC Deisenhofen gekommene Torwart Leonhard Oswald kurz vor Schluss einen Ball sensationell parierte, „da dachte ich, wir gewinnen“, so Mayerl. „Aber dann sind wir bei einem Standard zu weit weg vom Mann.“ Und so glich Sebastian Schönacher mit seinem zweiten Tor in der 87. Minute für Münsing aus. Es war nicht das erste Mal, dass die SG Punkte unnötig aus der Hand gab. Beim 2:3 in Altenberg und beim 2:2 in Peißenberg habe man es versäumt, sich durch Siege von unten abzusetzen. Im Nachhinein umso wertvoller sei der frühe Erfolg gegen Lenggries gewesen: „Der wichtigste Dreier“, sagt Mayerl. Denn der Vorsprung auf die gefährdete Zone beträgt nur vier Punkte und die SG hat schon ein bis zwei Spiele mehr absolviert als die meisten Konkurrenten.