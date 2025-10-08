„Wir gewinnen zu Hause auch nicht mehr“ : SG Aying schwankt

Der Fußball-Kreisligist Aying gibt immer wieder Punkte unnötig aus der Hand, dabei startete die SG zunächst stark in die Saison.
Mit zwei Worten bringt Hermann Mayerl den Saisonverlauf der SG Aying/Helfendorf auf den Punkt: „Es schwankt“, sagt der Sportliche Leiter des Fußball-Kreisligisten, für den es in der Zugspitz-Gruppe 1 so gut begonnen hatte. Erst ein 1:1 beim heimstarken FC Wildsteig/Rottenbuch, dann ein 3:2-Heimsieg über den Lenggrieser SC, der bislang nur diese eine Niederlage kassierte und Tabellenzweiter ist.
Dass sie mit Spitzenteams mithalten können, bewiesen die Ayinger und Helfendorfer auch am vergangenen Wochenende beim 2:2 (0:1) gegen den Dritten SV Münsing. Nachdem Jacob Lechner (55.) und Daniel Brandt (60.) den 0:1-Rückstand (42.) gedreht hatten und der vom FC Deisenhofen gekommene Torwart Leonhard Oswald kurz vor Schluss einen Ball sensationell parierte, „da dachte ich, wir gewinnen“, so Mayerl. „Aber dann sind wir bei einem Standard zu weit weg vom Mann.“ Und so glich Sebastian Schönacher mit seinem zweiten Tor in der 87. Minute für Münsing aus.
Es war nicht das erste Mal, dass die SG Punkte unnötig aus der Hand gab. Beim 2:3 in Altenberg und beim 2:2 in Peißenberg habe man es versäumt, sich durch Siege von unten abzusetzen. Im Nachhinein umso wertvoller sei der frühe Erfolg gegen Lenggries gewesen: „Der wichtigste Dreier“, sagt Mayerl. Denn der Vorsprung auf die gefährdete Zone beträgt nur vier Punkte und die SG hat schon ein bis zwei Spiele mehr absolviert als die meisten Konkurrenten.
„Wir haben eine etwas zähe Zeit, weil viele Spieler nicht können, krankheitsbedingt oder verletzungsbedingt“, so Mayerl. Torjäger Benedikt Wohlschläger fehlte neun Wochen, Verteidiger Simon Kolb muss lange wegen eines Kreuzbandrisses aussetzen, sein Bruder Quirin, ebenfalls vom FCD herübergewechselt, wird frühestens zur Rückrunde einsteigen.
In der Not greift Trainer Thomas Dötsch auf reaktivierte Routiniers zurück. Gegen Münsing traf der 40-jährige Brandt, der 38-jährige Dominik Höcker verlieh dem Team viel Sicherheit. „Das ist Erfahrung, die man nicht ersetzen kann“, weiß Mayerl, der am Samstag (15 Uhr) beim Bezirksliga-Absteiger ASV Habach eine schwierige Aufgabe erwartet: „Habach wird happig. Aber wir sind wieder besser beisammen und ich sage ganz frech: Wir holen einen Punkt. “
Die SG-Auswärtsschwäche ist bekannt. „Aber jetzt gewinnen wir halt zuhause auch nicht mehr“, vermisst der Sportliche Leiter derzeit vor allem die alte Heimstärke, die eigentlich das Erreichen seines Saisonziels garantieren sollte: „Drinbleiben!“