„Wir genießen jedes Spiel und feiern den Moment“ TV Welle steht nach dem erfolgreichsten Kalenderjahr der Vereinsgeschichte als Aufsteiger an der Spitze der Kreisliga

Wäre die Kreisliga die Bundesliga, dann würde ein Verein ganz sicher die Schlagzeilen beherrschen – der TV Welle. Der kleine Verein am Rande des Landkreises hat vermutlich das erfolgreichste Kalenderjahr der Vereinsgeschichte gespielt. Aktuell stehen die „Jungs vom Loh“ an der Tabellenspitze – mit vier beziehungsweise fünf Punkten Vorsprung auf Nenndorf (2. Platz) und Estetal (3. Platz). Mit 53 geschossenen Toren stellt Welle die beste Offensive der Liga und - auch das ist erwähnenswert – in der Fairplay-Wertung ist Welle Tabellenführer.

Insgesamt absolvierte der TV Welle im Kalenderjahr 2022 31 Pflichtspiele. Davon gewannen die Weller 24 Spiele; es gab drei Unentschieden und vier Niederlagen. Im Pokal mischt Welle noch mit - Ostersonntag erwartet das Team von Stefan Haller und Sascha Mummenhoff den TVV Neu Wulmstorf im Halbfinale.

Dabei sah es zu Beginn der vorigen Saison nicht danach aus, dass Welle im Aufstiegsrennen eine Rolle spielen würde. Nachdem sich Ex-Trainer Torben Bellmann nach dem Abstieg aus der Kreisliga (Saison 18/19) und nach zwei Aufstiegsversuchen neuen Aufgaben widmete, übernahm mit Stefan Haller ein echter Routinier in Welle. Haller (gerade 58 Jahre alt geworden) trainierte bereits Heidenau, Tiste, Tostedt und zuletzt sechs Jahre den SV Dohren. „Ich wollte einfach noch einmal aus meiner Komfortzone raus und was Neues machen“, so Haller über seinen Wechsel nach Welle. Doch der Anfang war schwer. Nach einem Unentschieden und drei Niederlagen rutschte das Team sogar an das Tabellenende. Doch Haller gelang die Wende: In einem spannenden Finale sicherte sich Welle den 2. Platz und damit den Aufstieg in die Kreisliga. Übrigens: Auch in der 1. Kreisklasse war der TVW stürmisch unterwegs: 91 geschossenen Tore waren der Top-Wert.

Zur neuen Saison bekam Stefan Haller Unterstützung auf der Trainerbank. Mit Sascha Mummenhoff kehrte ein bekanntes Gesicht zurück auf den Loh. Mummenhoff trainierte bereits den Nachwuchs beim TVW, ehe er bei der dortigen Zweitvertretung seine ersten Schritte im Herrenbereich machte. Nach zwei Aufstiegen zog es den 46-Jährigen zum TuS Fleestedt II. „Für mich ist mit dem Wechsel zurück nach Welle ein Traum in Erfüllung gegangen. Einige der Jungs habe ich bereits in der Jugend trainiert, andere kenne ich seit vielen Jahren.“