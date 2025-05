„Wir gehen voll auf Angriff“: BC Attaching kämpft im Fernduell um den rettenden elften Platz

Die Fußballer des BC Attaching haben am letzten Spieltag die Chance auf den direkten Klassenerhalt. Doch sie brauchen Schützenhilfe.

Attaching – Vor Beginn dieser Bezirksliga-Runde hatten die Fußballer des BC Attaching den Klassenerhalt als Ziel ausgerufen. Eine realistische Einschätzung. Denn vor dem letzten Spieltag hat der Club aus Freising die Chance auf eine weitere Saison in der Bezirksliga Nord – und das ohne den Umweg über die Relegation. Dafür benötigt der Tabellenzwölfte am Samstag (14 Uhr) drei Punkte im Heimspiel gegen den FC Gerolfing, während der aktuell zwei Zähler bessere Konkurrent TSV Rohrbach beim SV Waldeck Obermenzing nicht siegen darf. „Das Schlimmste wäre, wenn Rohrbach verliert, und wir nicht gewinnen“, sagt BCA-Trainer Stephan Fürst, der daran jedoch keine Gedanken verschwenden möchte.

Am vergangenen Wochenende war allerdings genau dieser Fall eingetreten. Die in der Rückrunde deutlich verbesserten Rohrbacher kamen gegen den SV Nord Lerchenau mit 0:3 unter die Räder, doch Attaching konnte den Patzer nicht nutzen: Der BCA verlor nach einer schwachen Leistung das Landkreis-Derby bei der SpVgg Kammerberg mit 0:1. Die Enttäuschung war natürlich groß. Eine bessere Ausgangslage vor dem letzten Spieltag war also durchaus möglich.

Entscheidung gegen reines Konditionsbolzen und für ballorientierte Spielformen