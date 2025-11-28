Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kleve darf sich auf zahlreiche Fans aus Uerdingen freuen. – Foto: Arno Wirths
„Wir gehen respektvoll mit den Fans des KFC Uerdingen um“
Flutlicht, ein prominenter Gegner, volles Haus: Fußball-Oberligist 1. FC Kleve rechnet am Freitag mit knapp 1000 Zuschauern. Diese Auflagen muss der Verein nach Absprache mit der Polizei erfüllen, das sagt Vorsitzender Christoph Thyssen zum Thema Sicherheit.
Man lässt seine Gäste zwar nur ungern im Regen stehen. Doch dem 1. FC Kleve bleibt am Freitagabend gar nichts anderes übrig, wenn ab 20 Uhr der KFC Uerdingen seine Visitenkarte zum Topereignis des Wochenendes in der Oberliga abgibt. „Das ist natürlich ein besonderes Spiel, das von vielen Anhängern des Gegners besucht wird. Deshalb hat sich die Polizei im Vorfeld mit uns in Verbindung gesetzt und uns die Auflagen mitgeteilt, die wir als Verein erfüllen müssen“, sagt FC-Vorsitzender Christoph Thyssen. Aber wie sehen diese Auflagen aus?