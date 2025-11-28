„Wir gehen respektvoll mit den Fans des KFC Uerdingen um“

Zu den Zahlen: Der 1. FC Kleve stellt sich auf rund 500 Besucher aus Krefeld ein, die ihrer Mannschaft nach Möglichkeit zum Sprung auf Platz zwei verhelfen möchten. Hinzu gesellt sich der Anhang des Gastgebers – da kommen gut und gerne 1.000 Zuschauer zusammen. „Da wir viele ehrenamtliche Helfer im Einsatz haben, bleibt am Ende des Tages noch etwas Geld in der Vereinskasse übrig. Aber gesund stößt man sich damit nicht, da wir schließlich auch außergewöhnliche Ausgaben haben“, so Thyssen. Der Eintrittspreis beträgt für Vollzahler zwölf Euro, um die zusätzlichen Kosten ausgleichen zu können.

Rein sportlich trifft der Vorletzte aus Kleve auf den Titelanwärter aus Krefeld. Der Vorsitzende bringt schon einmal das nötige Selbstvertrauen mit: „Unsere Mannschaft hat das Potenzial, um für eine Überraschung sorgen zu können.“