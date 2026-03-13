„Wir gehen mit breiter Brust nach Hehlingen“, Derby im Abstiegskampf

Die Gäste reisen mit Selbstvertrauen an. Für Giuseppe Millemaci, Trainer des WSV Wendschott, sind die Spiele gegen Hehlingen traditionell eng. „Es wird ein spannendes Spiel, es sind ja immer enge Duelle gegen Hehlingen. Ein kleines Derby kann man ja immer sagen.“

Der Tabellen-15. aus Wendschott steckt mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 15 Punkten aus 17 Spielen rangiert auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das jüngste 0:0 gegen den VfL Wahrenholz brachte zwar keinen Treffer, aber Stabilität.

Für Millemaci steht fest, worauf es ankommt: „Für uns ist wichtig, dass wir an der Leistung von letzter Woche gegen Wahrenholz anknüpfen. Da waren wir über weite Strecken schlagkräftig, haben ein gutes Spiel geliefert.“

Die Marschroute ist klar. „Wir wollen jetzt die drei Punkte gegen Hehlingen holen, die uns im Abstiegskampf ein bisschen helfen.“

Dabei kann der Trainer personell aus dem Vollen schöpfen. „Wir sind komplett voll besetzt. Der Kader ist gut, alle heiß drauf. Wir können aus dem Vollen schöpfen und wollen dort mit der besten Mannschaft auftreten, sodass wir die drei Punkte holen.“

Trotz Respekt vor dem Gegner reist der WSV selbstbewusst an. „Aber es wird nicht einfach, das ist klar. Hehlingen ist eine starke Mannschaft, da tun wir uns immer schwer.“ Und doch ergänzt Millemaci: „Ich bin zuversichtlich, weil wir gerade gut drauf sind. Ich glaube, wir können da anknüpfen, was für uns im Abstiegskampf sehr wichtig ist.“

Sein Fazit vor dem Derby: „Ich glaube, wir gehen mit einer breiten Brust nach Hehlingen.“

Hehlingen fordert mehr Zielstrebigkeit

Der TSV Hehlingen steht in der Tabelle mit 22 Punkten aus 17 Spielen auf Rang zehn. Zuletzt gab es jedoch einen Rückschlag: Beim FC Schwülper unterlag die Mannschaft 1:2. Die Tore erzielten Macht (58., 62.) für Schwülper und Kumher (73.) für Hehlingen.

Mörsch fordert daher eine Reaktion. „Wir müssen wieder eine verbesserte Leistung abrufen als zuletzt gegen Schwülper.“

Auch der Blick auf den Gegner mahnt zur Vorsicht. „Sie kommen mit einem Punkt gegen Wahrenholz, die unter der Woche ihr Nachholspiel 7:1 gegen Reislingen gewonnen haben. Heißt: Wir sind gewarnt.“

Dennoch glaubt der Trainer an die Heimstärke seiner Mannschaft: „Ich bin allerdings guter Dinge, dass wir das Zeug haben, auf heimischem Platz das Spiel zu gewinnen.“

Der Weg dahin sei klar definiert: „Dafür bedarf es einer guten Grundordnung und leidenschaftlich mit und gegen den Ball zu arbeiten.“

Vor allem im Offensivspiel erwartet er mehr Entschlossenheit. „Ich wünsche mir von meiner Mannschaft wieder mehr Zielstrebigkeit und den unbedingten Willen, einen Sieg zu erreichen.“

Erinnerung an das Hinspiel

Das erste Duell der Saison entschied der TSV Hehlingen deutlich für sich. Beim 3:1 in Wendschott trafen Stenzig (16.), Rother (27.) und Kumher (80.), zwischenzeitlich verkürzte Neveling (59.).

Am Sonntag beginnt jedoch alles von vorn, in einem kleinem Derby, in dem beide Teams dringend Punkte brauchen. Und in dem, wie Wendschotts Trainer sagt, traditionell gilt: „Es sind ja immer enge Duelle gegen Hehlingen.“