„Wir gehen mit breiter Brust hin“: Wendschott fordert Schwülper

– Foto: WSV Wendschott Instagram

Beim Spiel FC Schwülper gegen den WSV Wendschott treffen zwei Teams aufeinander, die in der Rückrunde deutlich andere Gesichter gezeigt haben als noch vor dem Jahreswechsel. Beide Mannschaften gehörten lange zu den Sorgenkindern der Liga, inzwischen aber haben sie ihre Ausgangslage spürbar verbessert.

Die Tabelle zeigt zunächst ein enges Bild: FC Schwülper liegt mit 36 Punkten auf Rang neun, WSV Wendschott folgt mit 31 Zählern auf Platz 13. Fünf Punkte trennen beide Mannschaften und doch scheint die reine Platzierung nicht die gesamte Entwicklung der vergangenen Wochen abzubilden.

Vor allem darauf verweist WSV-Trainer Giuseppe Millemaci, der beide Mannschaften als Gewinner ihrer jüngeren Entwicklung sieht. „Ich glaube, das sind die beiden (wir und Schwülper), Überraschungsmannschaften der Rückrunde.“ Dabei erinnert er an die Ausgangslage nach der ersten Saisonhälfte: „Wir waren beide nach der Hinrunde unten gewesen, abgeschlagen gewesen. Ich glaube, uns hat von der restlichen Liga nicht viel zugetraut.“

Tatsächlich sprechen auch die jüngsten Ergebnisse für diese Einschätzung. Der FC Schwülper setzte zuletzt mit dem 3:1 beim TSV Ehmen ein Ausrufezeichen. Bereits früh sorgten Lauritz Macht und Moritz Gressmann für eine komfortable Führung, ehe Mika Pietschmann nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer den Schlusspunkt setzte. Für einen Aufsteiger, der aktuell mit ausgeglichener Bilanz im Tabellenmittelfeld steht, unterstreicht dieses Ergebnis die gefestigte Verfassung. In der Rückrundentabelle steht Schwülper auf einem überragenden dritten Platz, nur Vorsfelde II und Hillerse haben in. der Rückserie mehr Punkte geholt.

Auch WSV Wendschott setzte seine Serie fort, vier Spiele in Folge hat die Millemaci-Elf nicht verloren, zuletzt gab es ein Remis gegen Gifhorn. Nach einer frühen 2:0-Führung durch einen Doppelpack von Luca-Manuel Nazare-Vaz geriet Wendschott zwischenzeitlich sogar in Rückstand, ehe Pascal Klein den Ausgleich erzielte. Für Millemaci ist die Entwicklung seiner Mannschaft dennoch klar erkennbar: „Wir gehen auf jeden Fall mit breiter Brust hin. Wir haben viele Spiele gut gespielt, auch gewonnen und Punkte geholt.“

Besonders die jüngere Serie stimmt den Trainer zuversichtlich. „Die letzten sechs Spiele haben gezeigt, dass wir Blut geleckt haben und weiter punkten wollen.“ Gleichzeitig warnt er vor dem kommenden Gegner ausdrücklich. „Schwülper hat einen sehr starken Lauf, das muss man auch mal sagen, da muss man ein Kompliment machen.“

Das Hinspiel liefert zudem einen Hinweis darauf, welche Art Partie nun bevorstehen könnte. Damals schien FC Schwülper bereits geschlagen, als WSV Wendschott bis zur 86. Minute mit 2:0 führte. Doch Luca-Manuel Nazare-Vaz rettete mit zwei späten Treffern noch das 2:2. Ein Spiel, das bis in die Schlusssekunden offen blieb.

Millemaci erwartet erneut eine ausgeglichene Begegnung. „Das wird ein schweres Spiel, ein spannendes Spiel.“ Und weiter: „Das sind zwei Mannschaften, die noch einen Punkt holen wollen wir auf jeden Fall und Schwülper denke ich auch.“

Für ihn deutet vieles auf eine Partie ohne klare Rollenverteilung hin: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe.“ Auch beim möglichen Spielverlauf bleibt der Trainer zurückhaltend: „Ich glaube, es wird nicht hoch ausfallen. Ich denke, es wird ein knappes Spiel werden.“