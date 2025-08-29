Für Oker geht es darum, nach zwei Niederlagen und einem Remis den ersten Saisonsieg einzufahren. Das Team von Trainer Mehmet-Ali Tozlu hat bisher zwar offensiv erst ein Tor erzielt, doch beim 0:0 gegen den starken Aufsteiger FG Vienenburg-Wiedelah deutete die Mannschaft an, dass sie stabiler werden kann.

Viktoria Thiede hingegen reist mit Rückenwind an. Der Neuling ist noch ungeschlagen und hat in den ersten drei Spielen kein Gegentor kassiert. Trainer Yüksel Altinkaya warnt jedoch eindringlich davor, den Gegner zu unterschätzen: „Wir tun gut daran, Oker nicht zu unterschätzen. Wir gehen jedes Spiel an, als ob wir gegen den Tabellenführer spielen. Nach drei Spieltagen eine Mannschaft nur nach der Tabelle zu beurteilen, macht keinen Sinn.“

Besonders die Qualität einzelner Spieler der Gastgeber hebt Altinkaya hervor: „Sie haben unheimlich gute Einzelspieler in ihren Reihen. Mehmet-Ali Tozlu ist ein überragender Fußballer und Trainer. Und in ihrem ersten Heimspiel wollen sie natürlich unbedingt drei Punkte einfahren.“

Für Thiede gilt es, die zuletzt gezeigten Tugenden erneut auf den Platz zu bringen: „Wir müssen über die Laufbereitschaft, die Leidenschaft und den unbedingten Willen kommen. Was wir uns im Training hart erarbeiten, wollen wir auch wieder im Spiel umsetzen,“ so Altinkaya. Auch wenn einzelne Akteure fehlen, sieht der Coach seine Mannschaft gut aufgestellt.

Während Oker vor heimischem Publikum den Befreiungsschlag anstrebt, möchte Thiede die Erfolgsserie fortsetzen, ein Duell also zwischen einem ambitionierten Aufsteiger und einem Gastgeber, der dringend Punkte braucht.