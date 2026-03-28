„Wir gehen als Underdog in die Partie“: Thiede gastiert beim MTV II

Für Marvin Pramme, Spielertrainer der Gäste, ist die Qualität des Gegners unbestritten. „Der MTV Wolfenbüttel II, verdienter Tabellenführer, hat eine super Mannschaft zusammen, eine gute Mischung aus jungen Spielern und erfahrenen Spielern.“ Besonders die individuelle Klasse hebt er hervor: „Teilweise Spieler mit Oberliga-Erfahrung dabei, wissen ganz genau, was sie machen wollen, wollen jede Situation spielerisch lösen, sind sehr gut mit Ball, definitiv.“

Doch das Hinspiel zeigt, dass Thiede mithalten kann. Zwar unterlag man mit 2:4, doch: „Nichtsdestotrotz haben wir im Hinspiel auch unsere Tore erzielt, unsere Chancen gehabt, ein bisschen Pech gehabt, auch mit der roten Karte.“

Die Motivation für das Rückspiel ist entsprechend hoch. „Von daher freuen wir uns natürlich auf die Revanche, nehmen das Ganze natürlich an, sind heiß auf das Spiel.“

Trotz klarer Rollenverteilung bleibt der Glaube bestehen. „Wir gehen logischerweise natürlich als Underdog in die Partie.“ Und doch formuliert Pramme vorsichtigen Optimismus: „Wir erhoffen uns natürlich auch entsprechende Chancen und glauben, dass wir auswärts etwas mitnehmen können.“

Beide Teams kommen mit Rückenwind: Wolfenbüttel II feierte zuletzt einen klaren 5:1-Erfolg bei FG Vienenburg-Wiedelah, Thiede gewann knapp mit 1:0 gegen SV Fortuna Lebenstedt.

Die Voraussetzungen für ein intensives Duell sind gegeben.