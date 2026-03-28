Die Rollen sind klar verteilt, doch die Vergangenheit mahnt zur Vorsicht. Wenn der Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen (44 Punkte) am Sonntag (15 Uhr) den Zehnten SV Rotenberg (20 Punkte) empfängt, treffen Selbstvertrauen und Außenseiterrolle aufeinander.

Für Rotenbergs Co-Trainer Pascal Bigalke ist die Ausgangslage eindeutig. „Wir gehen als klarer Außenseiter ins Spiel am Sonntag.“ Die Erwartungshaltung sei gering: „Von uns erwartet gegen Landolfshausen und nächste Woche gegen Hainberg niemand etwas.“

Dennoch reist Rotenberg nicht ohne Hoffnung an. „Allerdings haben wir auch gesehen, dass sie definitiv schlagbar sind.“ Das Hinspiel, das 3:3 endete, dient dabei als Beleg: „Im Hinspiel hatten wir sie am Rande der Niederlage, da waren wir über 90 Minuten mindestens ebenbürtig.“

Gleichzeitig bleibt Bigalke realistisch. „Wir brauchen uns aber auch nichts vormachen, da muss schon einiges zusammenkommen, wenn wir da was mitnehmen wollen.“ Die Stimmung im Team stimmt dennoch: „Wir freuen uns aufs Spiel, alle sind motiviert, das hat man schon im Training gesehen.“

Auf der Gegenseite blickt Endrik Heberling, Trainer des Spitzenreiters, mit Vorfreude auf die Partie. „In erster Linie sind wir endlos glücklich, wieder auf heimischem Geläuf spielen zu dürfen.“ Besonders die Platzverhältnisse sorgen für Optimismus: „Der Platz in Seulingen ist in einem für diese Jahreszeit echt hervorragenden Zustand. Da großes Lob an die Platzwarte.“

Doch auch Heberling kennt die Schwierigkeiten gegen diesen Gegner. „Rotenberg hat uns die letzten anderthalb Jahre vor echt große Herausforderungen gestellt.“ Die Bilanz ist ernüchternd: „Wir haben es nicht geschafft, in den letzten drei Spielen einen Sieg auf unsere Seite zu ziehen.“ (2 Remis und 1 Niederlage).

Genau das soll sich nun ändern. „Diese Negativserie wollen wir jetzt Sonntag natürlich durchreißen.“ Gleichzeitig will der Tabellenführer seine eigene Erfolgsserie fortsetzen: „Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel.“

Die Voraussetzungen stimmen: „Die Trainingswoche verlief super bislang. Wir haben viel Selbstvertrauen getankt durch die letzten beiden Siege.“ Dennoch bleibt die Forderung klar: „Wir müssen unsere Leistung über 90 Minuten auf den Platz bringen, damit am Ende die drei Punkte stehen.“

Personell sieht es solide aus: „Wir müssen zwar den einen oder anderen Urlauber und auch Verletzten kompensieren, aber wir haben einen breiten Kader.“

Rotenberg hofft auf die Überraschung und den Positivtrend gegen Landolfshausen/Seulingen, der Gastgeber will die Serie fortsetzen und eine alte Rechnung begleichen.