„Wir geben uns nicht auf“ – Geiselbullach kämpft sich vergeblich zurück

Zwischenzeitlich sah es für den TSV Geiselbullach gegen den SV Pullach nach drei Punkten aus. Doch dann kam es doch wieder anders.

Geiselbullach – Der TSV Geiselbullach kommt nicht aus dem Tabellenkeller raus. Gegen den SV Pullach setzte es eine 2:3 (1:1)-Heimniederlage. Bullachs Spielertrainer Stefan Held zeigte sich zufrieden mit der Leistungssteigerung gegenüber der 2:5-Pleite beim MTV München. Dennoch: „Wir hatten es heute nicht verdient, zu verlieren. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.“

Über die 90 Minuten sah Held sein Team sogar als das bessere. Doch wieder einmal entschieden individuelle Fehler das Spiel. Held: „Bei den Gegentreffern haben wir es einfach schlecht verteidigt.“ Vom Pullacher Führungstreffer durch David Perl (32.) zeigte man sich nur kurzzeitig geschockt. Kurz vor dem Pausenpfiff von Referee Laurin Schmitt (Feldkirchen) drückte Felix Thurner den Ball zum 1:1 über die Linie.

Führung in drei Minuten aus der Hand gegeben

Nach Wiederbeginn drängten die Hausherren auf den Führungstreffer. Und belohnten sich für ihren Einsatz. Nach einer Flanke von Roman Fuchs köpfte Marc Egenhofer zur Führung ein (59.). Doch dann kehrte wieder der Schlendrian ein. Beim Treffer zum 2:2 durch Moritz Golüke schauten die Bullacher staunend zu (65.). Dem 2:3, einem sehenswerten 20-Meter-Freistoßtreffer von Maurus Miller, ging ein unnötiges Foulspiel voraus (68.). In der Schlussphase zeigten sich die Bullacher bemüht, aber letztlich glücklos.

Nach sieben Spieltagen rangiert der Aufsteiger aus dem Olchinger Norden weiterhin auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Von Resignation aber keine Spur. „Wir geben uns nicht auf“, meinte Held. (Dirk Schiffner)