 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

»Wir geben keinen Zentimeter auf«: Lauterhofen fordert die Eintracht

Münchberg atmet nach Last-Minute-Sieg auf +++ SVL kämpft gegen Fehler und Schiedsrichter +++ Brisantes Duell um wichtige Punkte

von Marco Baumgartner · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Kapitän Philipp Gottschalk (3. von links) und sein SV Lauterhofen wollen gegen Münchberg erneut für eine Überraschung sorgen.
Kapitän Philipp Gottschalk (3. von links) und sein SV Lauterhofen wollen gegen Münchberg erneut für eine Überraschung sorgen. – Foto: Steven Pawlowicz

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Landesliga Nordost
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FSV Bruck
Quelle Fürth

Am 30. Spieltag der Landesliga Nordost empfängt der FC Eintracht Münchberg den SV Lauterhofen. Während die Hausherren nach einer langen Durststrecke endlich wieder dreifach punkten konnten und Platz drei festigen wollen, kämpfen die Gäste aus der Oberpfalz mit dem Rücken zur Wand um den Anschluss an die Relegationsplätze.

Torfestival im Hinspiel dient als Warnung

Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison war an Dramatik kaum zu überbieten. Lauterhofen führte vor heimischer Kulisse zwischenzeitlich mit 1:0 und 2:1, ehe die Münchberger individuelle Klasse das Spiel binnen weniger Minuten drehte. Marvin Nöske (63.), der eingewechselte Timo Frank (66.) und Lukas Köhler (83.) sorgten am Ende für einen 4:2-Sieg der Eintracht. Münchbergs Coach Sandro Preißinger erinnert sich: „Sie haben uns im Hinspiel auch vor große Probleme gestellt. Wir sind also auf jeden Fall gewarnt und werden dieses Spiel keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.“

Morgen, 18:00 Uhr
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
18:00

Münchberg: Erleichterung nach dem „Brustlöser“

Nach dem erlösenden 1:0-Sieg gegen Burgebrach in der 95. Minute ist der Druck im Oberland spürbar abgefallen. „Nachdem wir endlich den ersten Sieg seit Anfang November einfahren konnten, waren wir alle natürlich erstmal erleichtert“, gesteht Preißinger. Trotz der Tabellensituation – Münchberg rangiert mit 51 Punkten auf Platz drei – bleibt man bodenständig: „Wir schauen im Moment überhaupt nicht auf die Tabelle. Für uns gilt es, gerade nach den letzten Wochen, von Spiel zu Spiel zu schauen und jedes Einzelne mit 100 % anzugehen.“

Lauterhofen: Zusammenhalt gegen den Abwärtstrend

Der SV Lauterhofen (Platz 17, 24 Punkte) hadert derweil mit zwei Faktoren: den eigenen Fehlern und externen Entscheidungen. Achim Meyer, sportlicher Leiter des SVL, findet deutliche Worte: „Es sind aktuell nicht nur unsere Fehler. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder spielentscheidende Schiedsrichterentscheidungen gegen uns.“ Trotz der prekären Lage bleibt er kämpferisch: „Die Luft wird natürlich dünner aber solange es rechnerisch möglich ist, geben wir keinen Zentimeter auf.“ Was den SVL auszeichnet, sei der Zusammenhalt: „Während andere Vereine ihre Mannschaften über Geld zusammenstellen, haben wir uns als Team entwickelt. Wir werden alles reinwerfen, füreinander kämpfen und bis zum Umfallen gehen.“

Die personelle Lage und tabellarische Bedeutung

Münchberg will den Druck auf den Tabellenzweiten aus Forchheim (58 Punkte) hochhalten. Für Lauterhofen wird die Luft im Keller immer dünner, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt zwei Zähler.

Personalien: Die Eintracht kann weitestgehend aus dem Vollen schöpfen. Beim SV Lauterhofen wiegt der Ausfall von Christian Meyer (Muskelverletzung) schwer, zudem fehlt Daniel Geitner nach wie vor rotgesperrt. „Die beiden tun uns natürlich extrem weh“, so Achim Meyer.

Der gesamte 30. Spieltag der Landesliga Nordost:

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
16:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
FC Vorwärts Röslau
FC Vorwärts RöslauRöslau
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
15:30

Morgen, 14:00 Uhr
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
15:00