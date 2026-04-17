»Wir geben keinen Zentimeter auf«: Lauterhofen fordert die Eintracht

Kapitän Philipp Gottschalk (3. von links) und sein SV Lauterhofen wollen gegen Münchberg erneut für eine Überraschung sorgen. – Foto: Steven Pawlowicz

Am 30. Spieltag der Landesliga Nordost empfängt der FC Eintracht Münchberg den SV Lauterhofen. Während die Hausherren nach einer langen Durststrecke endlich wieder dreifach punkten konnten und Platz drei festigen wollen, kämpfen die Gäste aus der Oberpfalz mit dem Rücken zur Wand um den Anschluss an die Relegationsplätze.

Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison war an Dramatik kaum zu überbieten. Lauterhofen führte vor heimischer Kulisse zwischenzeitlich mit 1:0 und 2:1, ehe die Münchberger individuelle Klasse das Spiel binnen weniger Minuten drehte. Marvin Nöske (63.), der eingewechselte Timo Frank (66.) und Lukas Köhler (83.) sorgten am Ende für einen 4:2-Sieg der Eintracht. Münchbergs Coach Sandro Preißinger erinnert sich: „Sie haben uns im Hinspiel auch vor große Probleme gestellt. Wir sind also auf jeden Fall gewarnt und werden dieses Spiel keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.“

Münchberg: Erleichterung nach dem „Brustlöser“

Nach dem erlösenden 1:0-Sieg gegen Burgebrach in der 95. Minute ist der Druck im Oberland spürbar abgefallen. „Nachdem wir endlich den ersten Sieg seit Anfang November einfahren konnten, waren wir alle natürlich erstmal erleichtert“, gesteht Preißinger. Trotz der Tabellensituation – Münchberg rangiert mit 51 Punkten auf Platz drei – bleibt man bodenständig: „Wir schauen im Moment überhaupt nicht auf die Tabelle. Für uns gilt es, gerade nach den letzten Wochen, von Spiel zu Spiel zu schauen und jedes Einzelne mit 100 % anzugehen.“

Lauterhofen: Zusammenhalt gegen den Abwärtstrend

Der SV Lauterhofen (Platz 17, 24 Punkte) hadert derweil mit zwei Faktoren: den eigenen Fehlern und externen Entscheidungen. Achim Meyer, sportlicher Leiter des SVL, findet deutliche Worte: „Es sind aktuell nicht nur unsere Fehler. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder spielentscheidende Schiedsrichterentscheidungen gegen uns.“ Trotz der prekären Lage bleibt er kämpferisch: „Die Luft wird natürlich dünner aber solange es rechnerisch möglich ist, geben wir keinen Zentimeter auf.“ Was den SVL auszeichnet, sei der Zusammenhalt: „Während andere Vereine ihre Mannschaften über Geld zusammenstellen, haben wir uns als Team entwickelt. Wir werden alles reinwerfen, füreinander kämpfen und bis zum Umfallen gehen.“