"Wir geben Bildung einen Raum" Anpfiff ins Leben +++ 20 Sportvereine starten in zweite Runde von "Anpfiff Jugendräume" +++ 1,5 Millionen Euro für moderne Bildungs- und Begegnungsräume von red, · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Vertreter der 20 geförderten Vereine beim Gruppenfoto vor der Klima Arena. – Foto: Anpfiff ins Leben

Zum Startschuss des Projekts "Anpfiff Jugendräume – Wir geben Bildung einen Raum", öffnete die Sinsheimer Klima Arena ihre Pforten für 20 Sportvereine, die von Anpfiff ins Leben professionelle Unterstützung dabei erhalten ihre bestehenden Vereinsräume zu modernen Jugend- und Bildungsräumen weiterzuentwickeln.

Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens setzt Anpfiff dieses das Projekt mit seiner zweiten Förderrunde fort. Die Dietmar Hopp Stiftung stellt hierfür insgesamt 1,5 Millionen Euro bereit. Zusätzlich werden die Teilnehmenden über zwei Jahre hinweg in mehreren Bereichen die Vereinsarbeit betreffend von Anpfiff ins Leben begleitet. Das Programm stärkt Sportvereine als zentrale Orte für Kinder und Jugendliche weit über den Sport hinaus. Die geförderten Klubs erhalten jeweils bis zu 55 000 Euro, um ihre Räume zu niedrigschwelligen Bildungs- und Begegnungsorten auszubauen. Teil des Projekts sind unter anderem Gebäude- und Energiegutachten, Unterstützung bei der Raumgestaltung sowie Ausstattung mit Möbeln und Technik. Ergänzend werden Ehrenamtliche in Bereichen wie Projektmanagement, Fundraising und Kommunikation qualifiziert.

"Jugend braucht Räume. Und Vereine, die sie aktiv gestalten", sagte Jörg Albrecht, 1. Vorsitzender von Anpfiff ins Leben und ergänzte: "Mit Anpfiff Jugendräume schaffen wir Orte, an denen Bildung, persönliche Entwicklung und Gemeinschaft ganz selbstverständlich zusammenkommen." Die zweite Förderrunde baut auf den Erfolgen der ersten Projektphase auf. Dort entstanden 20 Jugendräume, von denen über 8 000 Kinder und Jugendliche direkt profitieren, zudem wurde das Ehrenamt gestärkt sowie verschiedene Bildungsangebote fest in den Vereinsalltag verankert. „Die teilnehmenden Vereine der ersten Runde haben sich ausnahmslos dazu bereiterklärt als Paten für die Vereine der zweiten Runde bereit zu stehen“, sagte Yasmin Schenk, die zusammen mit Sebastian Ebeling zusammen die Projektleitung bildet.